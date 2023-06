Na enak način se opravičujejo dejanja v borbi za oblast (že sam izbor besed nakazuje, da gre v resnici za vojno, v kateri naj bi bila dovoljena vsa sredstva). In točno tako se dojemajo točke (dandanes všečki), ki naj bi pripeljali človeka do uresničitve njegovih hotenj. Torej na račun drugega, mogoče manj spretnega ali manj brezobzirnega. Nekoga, ki mu je več do humanega odnosa do drugih. Ki se bori za svoj uspeh pošteno ali fer (izraz, poznan predvsem v športu; šport pravzaprav je sam po sebi neka prispodoba vojne). Mogoče se spomnite (ne vem, ali je še tako): šolarji so morali pridobivati neke točke. Ker jih ni bilo mogoče dobiti neskončno, je bilo bolje, če jih je sošolec dobil manj. Zato naenkrat šolar sošolcu ni prišepetoval pravilnih odgovorov, ampak nalašč napačne zato, da se je razlika v točkah med njima večala.

Tako je v politiki s političnimi točkami. Omejil se bom na prizadevanja politične desnice priti na oblast. Ker v teh prizadevanjih uporabljajo podla sredstva laganja in reinterpretiranja izrečenega s strani njihovih političnih nasprotnikov. Izjavo bivšega predsednika Türka, da je manipuliranje z dejstvom o povojnih pobojih na dan praznika žensk drugorazredna tema (v odnosu do tematike položaja žensk), so desničarji brezsramno preinterpretirali v to, da je levičar Türk izjavil, da so po vojni pobiti drugorazredni ljudje. Tej zlonamerni reinterpretaciji je pritegnil celo novinar vseh novinarjev Uroš Slak, ki je imel na dosegu roke originalen TV posnetek, kaj je Türk v resnici rekel. To je toliko bolj zavržno, kar se ta drugorazrednost vleče kot žvečilni gumi, kjer koli je mogoče ali nemogoče.

Drug primer je denimo izjava ministra Mesca, da bi obdavčil prazna stanovanja. Tonin je iz te izjave zlonamerno izpustil besedico »prazna« in začel trositi laž, da bi Mesec rad obdavčil vsa stanovanja in hiše ljudi, ki so si jih pridobili z več ali manj odrekanja. In naprej: Tomašič (Nova24TV) in Rupar sta začela grmeti, da je predlog uzakonitve želje posameznika, da spričo terminalnosti svoje bolezni konča svoje življenje, da pa pri tem rabi pomoč strokovnega osebja, legalizacija ubijanja soljudi (namerno se uporablja izraz evtanazija, ker bolj asociira na nacizem oz. Hitlerja in filozofijo o čisti arijski rasi). Ali ko pri isti zadevi RKC uporabi človekov prastrah pred smrtjo, ga tabuizira in zlorabi v smislu, da človeku odreče pravico do svojega življenja (v skladu s svojim verovanjem, da je človeku neka višja inteligenca, torej Bog, podaril življenje in da zaradi tega človek nima pravice do svojega življenja). Kot da je to darilo, ki si ga nekomu dal, ta nekdo pa je brezsramno to isto darilo podaril neki tretji osebi, zaradi česar si ti lahko užaljen. Ali ko je Grims označeval migrante, da so to prinašalci bolezni (kakor nekoč Cortes med domorodci Srednje Amerike) in posiljevalci (po policijski statistiki je ca 80 % posiljevalcev Slovencev). Nekaj podobnega je zatrdila tudi Alenka Jeraj.

A vse to narod mirno »požegna« z izgovorom, da so »v vojni dovoljena vsa sredstva«.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana