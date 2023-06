Ker na maši državni vrh ne more vstati in povedati, da v demokratični državi ni meritorno stališče nobene od verskih skupnosti, temveč da odloča volja volivcev, se pač ne bo podal v nevzdržno situacijo in se »maše za domovino« v organizaciji rimske Cerkve ne bo udeležil.

In pridiga škofa Sajeta, predsednika škofovske konference, je pokazala, da so se odločili prav. Opomnili so omenjeno versko skupnost, da ni skupnost državne vere. Besede, ki jih je dr. Saje izrekel na »maši za domovino«, so bile na tem mestu nedopustne, na katerikoli od njegovih siceršnjih pridig pa bi bile pač dogodek znotraj svobode veroizpovedi.

Božidar Debenjak, Ljubljana