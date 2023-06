Večjezični dohtar

Slovenski šolski sistem čakajo velike in raznovrstne spremembe. Pripravljajo se strategije, zakonske spremembe, prenove predmetnikov in učnih načrtov. Predlog spremembe zakona o osnovni šoli prinaša začetek poučevanja tujega jezika v prvem razredu in začetek rednega poučevanja drugega tujega jezika v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Predlagatelji zakona uvodoma pojasnjujejo: »Ponudba možnosti učenja tujega jezika v razširjenem programu sledi Priporočilom Sveta Evrope o celostnem pristopu k poučevanju in učenju jezikov, ki članice Evropske unije pozivajo k izboljšanju jezikovnih kompetenc posameznika ter Priporočilom Sveta Evrope o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Tako bomo skozi vzgojno-izobraževalni proces vzgajali in spodbujali večjezičnost.«