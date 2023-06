Oktobra 2022 je Evropska komisija sporočila, da je EU dosegla svoje tri podnebne in energetske cilje za leto 2020. A kot je v danes objavljenem posebnem poročilu zapisalo računsko sodišče, za ta uspeh niso zaslužni zgolj podnebni ukrepi EU. Cilja povečanja energetske učinkovitosti denimo unija najverjetneje ne bi dosegla, če se poraba energije ne bi zmanjšala zaradi finančne krize leta 2009 in pandemije covida-19.

Revizorji so našli le malo informacij o dejanskih stroških doseganja ciljev za proračun EU, nacionalne proračune in zasebni sektor ter o ukrepih, ki so se izkazali za uspešne. Zato državljani in deležniki težko ugotovijo, ali EU svoje splošne cilje dosega stroškovno učinkovito, in pridobijo izkušnje, ki bi jih lahko uporabili pri prihodnjih ciljih za leto 2030, so zapisali.

Potrdili so, da je bila EU pri zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov bolj uspešna od drugih razvitih delov sveta. Vendar EU ne upošteva vseh svojih emisij, ki bi bile približno 10 odstotkov višje, če bi bile vključene tudi tiste, ki jih povzročajo trgovina ter mednarodno letalstvo in pomorski promet, so dodali.

Glede doseganja ambicioznejših ciljev za leto 2030 se jim zdi še posebej zaskrbljujoče, da ni dokazov, da je na voljo dovolj finančnih sredstev, zlasti iz zasebnega sektorja. Ob tem pa bodo zaradi nekaterih predlogov glede nadaljnjega zvišanja ciljev za leto 2030 potrebe po financiranju še večje, so še zapisali v poročilu.