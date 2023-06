Predsednica Grčije Katerina Sakelaropulu je danes še drugič v nekaj tednih Micotakisu podelila mandat, ki pa ga je konservativni premier tokrat sprejel.

Micotakisova stranka je podoben rezultat kot v nedeljo zabeležila že na volitvah sredi maja, kar pa takrat ni zadostovalo za absolutno večino. Ker na ponovljenih volitvah velja sistem podeljevanja dodatnih sedežev, je zato po prvotni zmagi zavrnil mandat za sestavo koalicijske vlade in razpisane so bile nove volitve.

»V čast mi je prevzeti odgovornost novega štiriletnega mandata,« je Micotakis dejal ob današnji prisegi in ob tem napovedal, da bo njegova vlada sprejela velike reforme. V predvolilnem času je premier obljubljal velika vlaganja v javno zdravstvo in železniško infrastrukturo.

Njegov glavni politični tekmec, predsednik levičarske Sirize Aleksis Cipras, je priznal resen politični poraz in dejal, da prepušča svojo usodo članom stranke. Njegova stranka, ki je Grčiji vladala med letoma 2015 in 2019, je tokrat prepričala manj kot petino volivcev.

Ob zatonu levih strank – poleg Sirize, sta padec podpore zabeležili tudi socialdemokratska stranka Pasok in komunisti – pa je v parlament vstopila skrajno desna stranka Špartanci. Ti so skupaj z dvema manjšima skrajno desnima strankama skupno zbrali 13 odstotkov glasov.

Špartanci, ki bodo naslednja štiri leta tako peta najmočnejša stranka v državi, uživajo podporo Iliasa Kasidiarisa, ki je bil leta 2020 kot eden od vodilnih članov neonacistične stranke Zlata zora obsojen na 13 let zapora. Po navedbah grških medijev je Kasidiaris svoje pristaše iz zapora pozval, naj tudi sami dajo svoj glas Špartancem, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zlata zora, ki je imela svoj čas poslance v parlamentu, je bila pred tremi leti uvrščena med kriminalne organizacije, njeni vodilni člani pa so pristali za zapahi. Kasidiaris je bil med skoraj 60 člani te stranke, ki so jih obsodili zaradi umora protifašističnega raperja Pavlosa Fisasa in drugih kaznivih dejanj, vključno z umorom, napadom in vodenjem kriminalne organizacije.