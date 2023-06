Volilna komisija v Gvatemali je danes sporočila, da so izidi po skoraj 90 odstotkih preštetih glasov praktično dokončni in da se bosta vodilna kandidata na predsedniških volitvah morala pomeriti v drugem krogu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Levosredinska kandidatka Sandra Torres, ki je prejela 15,12 odstotka glasov, je v rahli prednosti pred nekdanjim namestnikom zunanjega ministra in diplomatom Bernardom Arevalom z 12,20 odstotka glasov. Drugi krog predsedniških volitev bo v tej srednjeameriški državi potekal 20. avgusta.

Nedeljske volitve v Gvatemali, na katerih se je za položaj predsednika države potegovalo več kot 20 kandidatov, sta sicer zaznamovala nizka udeležba in veliko število oddanih praznih glasovnic. Na predsedniških volitvah je glasovalo približno 57 odstotkov od 9,4 milijona volilnih upravičencev, praznih glasovnic pa je bilo približno sedem odstotkov.

Volitve so poleg tega zaznamovale tudi domnevno neupravičene izključitve nekaterih kandidatov, potem ko je vrhovno razsodišče dvema priljubljenima kandidatoma razveljavilo kandidaturi, ter obtožbe o zatiranju medijev in kupovanju glasov, poroča AFP.

Poleg predsednika države so gvatemalski volivci izbirali tudi 160 članov kongresa, 340 županov in 20 delegatov srednjeameriškega parlamenta. Mnogi med njimi so izgubili zaupanje v politiko in dvomijo, da bodo volitve prinesle bistvene spremembe ter odpravile težave z revščino, kriminalom in korupcijo, s katerimi se sooča Gvatemala.