Revščina je v šolskih prostorih še kako prisotna, je danes izpostavila predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. »V zadnjem času dnevno prejemamo več kot petdeset prošenj za vključenost v program Botrstva. Gre predvsem za družine, v katerih so starši zaposleni, pa kljub temu ne morejo pokriti stroškov šolanja otrok. Odjavljajo jih od šolske prehrane,« je dejala.

Vsak otrok si lahko za šolski izlet izbere eno izmed treh ponujenih možnosti. Otroci, ki prihajajo iz revnih družin, lahko med tremi ponujenimi možnostmi izberejo samo tisto brezplačno. Ob tem prihaja do hudih stisk in občutka manjvrednosti, je še poudarila Ogulin. Kovač zato kot prvi korak k zares enakopravni in brezplačni osnovni šoli vidi brezplačno šolsko prehrano. V Inštitutu 8. marec ob tem dodajajo, da je problem, da so humanitarne organizacije tiste, ki šolam pomagajo odpravljati socialne razlike, namesto da bi to počela država.

Na volitvah, ki so potekale pred enim letom, je bila nova oblast izvoljena z veliko upanja po spremembah, ki bodo omogočile dostojanstveno življenje za vse državljane, je na novinarski konferenci izpostavila Kovač. »Vlada je našla denar za rekordni proračun za orožje. Vlada je našla denar za podvojitev sredstev za politične stranke. Prepričani smo, da ga bo našla tudi za otroke,« je poudarila. Meni, da lahko vlada zagotovi brezplačna kosila za vse otroke in prvo leto vladanja zaključi pozitivno.

DZ bo v sredo obravnaval predloga sprememb zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani, ki ju je vložil Inštitut 8. marec in z njima predlagal uvedbo brezplačnih kosil za vse osnovnošolce. Po njihovem predlogu bi brezplačna kosila uvedli januarja 2024, a je matični odbor ob obravnavi predlogov sprejel vladno dopolnilo, po katerem bi se spremembe začele uporabljati septembra 2027.

Predstavniki vlade so namreč opozorili, da veliko šol prostorsko in kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil, do česar bi po uveljavitvi sprememb prišlo. Je pa odbor, da bi ublažil stiske otrok iz socialno šibkejših družin še pred septembrom 2027, na predlog koalicije v zakon vnesel določilo, s katerim je razširil sedanje subvencioniranje kosil.

Tako naj bi bili od septembra 2024 do brezplačnega kosila upravičeni vsi otroci, ki živijo v gospodinjstvih, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo sega do vključno četrtega dohodkovnega razreda po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Otroci, katerih starši so v petem dohodkovnem razredu, pa bi imeli pravico do 50-odstotne subvencije.

V Inštitutu 8. marec so sicer poslance pozvali, naj se razširjeno subvencioniranje kosil uveljavi že jeseni letos, a so v koaliciji opozorili, da tako velikih sprememb ni mogoče uvajati čez noč. Z amandmajem prav v inštitutu prav tako tako predlagajo, da se izvedba brezplačnih kosil za vse otroke prestavi v leto 2026, ko se konča mandat tega sklica državnega zbora.