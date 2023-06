Poleg Pogačarja je v ekipi še mešanica hribolazcev in strokovnjakov za ravninske etape, ki bodo podpirali 24-letnika vse od začetka dirke v Bilbau in cilja v Parizu.

Zasedbo ob Slovencu sestavljajo še Poljak Rafal Majka, Danec Mikkel Bjerg, Avstrijec Felix Grossschartner, Španec Marc Soler, Italijan Matteo Trentin, Norvežan Vegard Stake Laengen in Britanec Adam Yates.

»Tour je eden največjih dogodkov v svetovnem športu in zelo smo veseli in navdušeni, da smo lahko del njega. Kot ekipa smo trdo delali na pripravah in vse je tam, kjer mora biti. Imamo zelo dobro skupino. Na dirki bo nekaj resnih tekmecev, a tako je vedno na največjih dirkah. Tja gremo z namenom, da pokažemo dobro predstavo in seveda s ciljem zmage,« je za spletno stran UAE Emirates dejal Pogačar.

Svojo zasedbo za francosko preizkušnjo je danes predstavila tudi nizozemska Jumbo-Visma, v kateri ni Primoža Rogliča. Skupno zmago bo branil Danec Jonas Vingegaard, ob njem pa bodo na dirki še Belgijci Wout van Aert, Tiesj Benoot in Nathan Van Hooydonck, Nizozemca Dylan van Baarle in Wilco Kelderman, Američan Sepp Kuss ter Francoz Christophe Laporte.

V nedeljo je svojo ekipo predstavil Bahrain Victorious. V bahrajnski zasedbi bo dirkal tudi slovenski kolesar Matej Mohorič. Na 110. francoski pentlji bo od Slovencev tekmoval še Luka Mezgec (Jayco AlUla).