»Moj glavni cilj je preprečiti podobne dogodke s pripravo potrebnih priporočil za povečanje varnosti na področju pomorstva po vsem svetu,« je na novinarski konferenci v Bostonu povedal glavni preiskovalec ameriške obalne straže in vodja preiskave Jason Neubauer.

»MBI je že v začetni fazi zbiranja dokazov, vključno s postopki reševanja ostankov na kraju nesreče,« je pojasnil in dodal, da bi na podlagi preiskave po potrebi lahko pripravili tudi priporočila za morebitno uveljavljanje civilnih ali kazenskih sankcij.

Razbitine našli blizu Titanika

Iskanje podmornice Titan se je začelo v nedeljo zvečer, ko so izgubili stik s posadko. Kmalu zatem je ameriška obalna straža na območju zaznala zvok implozije. Zadnje upanje za posadko je ugasnilo v četrtek, ko naj bi 96-urna zaloga kisika v podmornici po nedeljski splavitvi pošla.

Ameriška obalna straža je nato sporočila, da so v severnoatlantskih vodah 488 metrov od ostankov Titanika našli razbitine podmornice in da je ta doživela »katastrofalno implozijo«. Njen vzrok za zdaj ni znan. Preiskavo dogodka so v soboto že uvedli kanadski organi, ki so prav tako sodelovali pri iskalni akciji.