Španec, ki je lani pri 19 letih postal najmlajši prvi igralec sveta, ima zdaj 80 točk prednosti pred Đokovićem. Ta je Alcaraza v začetku meseca prehitel po zmagi na turnirju za veliki slam v Parizu.

Poleg vodilnih je med prvo deseterico prišlo le še do ene spremembe. Italijan Jannik Sinner je na osmem mestu prehitel Američana Taylorja Fritza.

Slovenci so daleč od najvišjih mest. Najvišje je Blaž Rola, ki je tokrat pridobil 169 mest in je po novem na 714. mestu. Tudi Bor Artnak je nekaj mest pridobil in je 732. Znotraj tisočerice je še Sebastian Dominko na 997. mestu.

Iga Swiatek še naprej številka 1 ženskega tenisa

Poljska teniška igralka Iga Swiatek še naprej vodi na svetovni lestvici WTA. Poljakinja je neprekinjeno vodilna že od 4. aprila 2022. Druga ostaja Belorusinja Arina Sabalenka, tretja pa Kazahstanka Jelena Ribakina. Slovenke so tudi tokrat nekaj mest izgubile. Swiatek ima trenutno še slabih 1000 točk naskoka pred Belorusinjo. Tik za vodilno trojico je prišlo do prve spremembe, na četrto mesto je skočila Američanka Jessica Pegula, ki je Francozinjo Caroline Garcia porinila na peto.

Na rep najboljše deseterice se je kljub porazu v finalu Birminghama minuli vikend proti Latvijki Jeleni Ostapenko zavihtela Čehinja Barbora Krejčikova, saj je pridobila dve mesti.

Najboljša Slovenka Tamara Zidanšek je izgubila tri mesta in je na 144. mestu. Dalila Jakupovič je izgubila eno mesto in je 240., Kaja Juvan pa tri in se nahaja takoj za njo na 241. Na 246. mestu je blizu tudi Veronika Erjavec, tudi ona je izgubila eno mesto. Med prvo tristoterico je od Slovenk še Nina Potočnik, ki je pridobila eno mesto in je 290.

Lestvica ATP (26. junij): 1. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 7675 točk 2. (1) Novak Đoković (Srb) 7595 3. (3) Danil Medvedjev (Rus) 5890 4. (4) Casper Ruud (Nor) 4960 5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 4670 6. (6) Holger Rune (Dan) 4510 7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 4255 8. (9) Jannik Sinner (Ita) 3345 9. (8) Taylor Fritz (ZDA) 3310 10. (10) Frances Tiafoe (ZDA) 3085 ... 714. (883) Blaž Rola (Slo) 33 732. (743) Bor Artnak (Slo) 30 977. (987) Sebastian Dominko (Slo) 11 ...