Slovenski športniki in športnice so tekmovali v atletiki, balinanju, plavanju, kolesarstvu, namiznem tenisu, judu in nogometu. V delegaciji je bilo devet trenerjev.

Kolajne v vseh disciplinah

V plavanju so odličje osvojili Amadej Kremžar, Luka Temnikar, Aidan Orož in Sabina Cimperc. Kremžar je bil dvakrat srebrn, na 50 m prsno in 25 m prosto. Temnikar je na 200 m prosto osvojil bronasto medaljo, Orož pa je bil na 25 m prosto zlat. Slednji je temu dodal še srebro na 50 m prosto. Cimperc je na 25 m prosto osvojila drugo mesto. Zlata je bila tudi štafeta 4 x 25 m, v kateri so plavali Kremžar, Orož, Temnikar in Cimperc.

V kolesarstvu se je z dvema odličjema izkazala Štefka Kranjc. Na pet kilometrov dolgem kronometru je v cilj prikolesarila prva, na enako dolgi cestni dirki pa je osvojila drugo mesto. Kolajno je Slovenija osvojila tudi v namiznem tenisu, Tjaša Prah je bila srebrna v posamični konkurenci.

Dve medalji je prispeval tudi judo, kjer sta bili Tina Muller in Urška Dolar bronasti v posamični konkurenci. V balinanju sta najžlahtnejšo odličje v dvojicah osvojila Dejan Djorđević in Jožica Sila. Djorđević je bil zlat tudi v posamični konkurenci.

Zadnjo kolajno za Slovenijo v Berlinu je osvojila Tatjana Počivavšek, ko je bila tretja v teku na 400 m. Že pred tem je bila zlata v skoku v daljino, Miha Mrak pa srebrn v teku na 800 m.

Za obilo veselja so poskrbeli slovenski nogometaši, ki so v polfinalu z 10:1 porazili Indijo, v finalu pa so bili s 6:1 boljši od Nemčije. V finalu so za zlato kolajno zadeli Gašper Zaviršek (2), Robert Vlah (2), Dejan Antolič in David Kozina.

Vse se je poklopilo

»Ni besed, ki bi opisale, kaj se je zgodilo. Vse se nam je 'poklopilo', kot smo načrtovali. Vsak igralec, vsak izmed trenerjev je imel svojo nalogo, ki jo je opravil z odliko. Sanje vsakega športnika so se nam uresničile,« navdušenja ni skrival glavni trener Domen Pociecha. Zlatim nogometašem je med prvimi čestital tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, ki je na obisku v Berlinu.

»Z vzdušjem in doseženimi rezultati naše ekipe sem več kot zadovoljna, presegli so vsa pričakovanja in sreča ob tem je nepopisna,« je ob koncu iger dejala Suzana Bohorč, vodja slovenske odprave in tudi predsednica Specialne olimpijade Slovenija. Ta se je v vlogi vodje delegacije znašla prvič.

Naslednje poletne igre specialne olimpijade bodo leta 2027 v Avstraliji.