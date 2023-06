Potem ko so po dolgem obdobju kljubovanja zobu časa pred šestimi leti vnovič uredili travnato igrišče, ki ga je dal pred 126 leti na svojem posestvu ob dvorcu Visoko v Poljanski dolini urediti dr. Ivan Tavčar, so letos najstarejše teniško igrišče v državi spet zavzeli ljubitelji teniške igre po starem. Ob Tavčarjevem letu so namreč v okviru Zavoda Poljanska dolina in Športnega društva Partizan Gorenja vas obudili turnir dvojic Tenis v belem. »Dame so bile oblečene v dolgo belo krilo in bluzo, moški v dolge bele hlače in srajco z metuljčkom. V celodnevnem tekmovanju in druženju so igre odigrali v skladu s postavljenimi pravili iz takratnega časa, tudi z loparji, narejenimi iz lesa, ki imajo manjšo glavo in težji ročaj v primerjavi s sodobnimi loparji,« so pojasnili v organizacijski ekipi turnirja, na katerem je nastopilo osem dvojic.

»Teniška igra z lesenimi loparji se od današnjega tenisa razlikuje predvsem po jakosti udarca. S sodobnimi loparji, ki imajo večjo igralno površino, so udarci močnejši in natančnejši, hkrati pa so na travnati igralni površini odboji žogice nižji in predvsem hitrejši kot na peščenih igriščih,« je povedal igralec na turnirju Tenis v belem in njegov soorganizator Izidor Selak iz Športnega društva Partizan Gorenja vas. Udeležba na turnirju mu pomeni obujanje tradicije in doživljanje preteklosti v oblačilih, ki so starodobna in posebna za sedanje čase. »Dolge bele hlače so večini igralcev zašili domači krojači, meni in mojim prijateljem pa je hlače izdelal moj pokojni oče Franc. Bele srajce, baretke in metuljčke smo kupili v trgovini, prav tako bele teniške copate za igro na travi, medtem ko smo si lesene loparje priskrbeli s pomočjo spletnih oglasov in na sejmih stare opreme,« je povedal Selak, ki je prvi turnir v belem z lesenimi loparji organiziral že pred dvaindvajsetimi leti na peščenih igriščih v Gorenji vasi.

Poljanski Wimbledon

Igrišče na Visokem bo poleti na voljo vsem igralcem, ki se bodo želeli preizkusiti na naravni travi. »Zaradi zahtevnega vzdrževanja kakovostne travnate podlage igrišče ne bo odprto vsak dan, ampak zgolj ob petkih, sobotah in nedeljah po predhodnem dogovoru. Tenis bo mogoče igrati od 11. do 20. ure, saj je prej in potem na igrišču že rosa, kar predstavlja nevarnost za poškodbe,« je pojasnil Miha Pustavrh iz Zavoda Poljanska dolina. Kot je povedal, je v naši državi veliko travnatih igrišč, vendar je treba ločiti med umetnimi in naravnimi travnatimi igrišči. »Prvih je v Sloveniji kar nekaj, na naravni podlagi pa zgolj dve. Po mojih informacijah je edino tovrstno igrišče v Sloveniji še v Primožu pri Šentjurju, zanj skrbi Vojko Arzenšek, ki se je tudi udeležil letošnjega turnirja. To je bila tudi odlična priložnost za izmenjavo mnenj in prihodnje sodelovanje. V Primožu pri Šentjurju trenirajo tudi slovenski profesionalni igralci, ki jih želimo privabiti na Visoko,« je povedal Pustavrh in dodal, da si v zavodu želijo, da bi tekmovanje v belem postalo tradicionalno. Zagotovo ga bodo organizirali tudi prihodnje leto, ko bodo turnir še obogatili.

»Ob Tavčarjevem letu se trudimo našega rojaka odkriti tudi na drugih področjih, ne samo kot pisatelja, kot smo se učili v šoli. Vemo, da je bil najprej pravnik pa politik in tudi športnik. Kot kolesarju smo Tavčarju namenili veliko pozornosti ob letošnjem maratonu Franja, saj je bil ob dvorcu na Visokem etapni cilj, tega se nadejamo tudi v prihodnjih letih. Tavčar je imel rad tudi tenis in leta 1897 je ob dvorcu zgradil prvo teniško igrišče na Slovenskem,« poudarja župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež. Kot je dejal, so ob praznovanju 100. obletnice povesti Cvetje v jeseni pred šestimi leti po 120 letih vnovič uredili travnato teniško igrišče in organizirali turnir dvojic v belem, kakršne so včasih igrali na Visokem. »Letos smo lahko vnovič uživali ob gledanju te čudovite igre in spodbujali igralce v lepih starinskih opravah z lesenimi loparji. Teniško igrišče je res lepo pripravljeno in poljanski Wimbledon kar vabi igralce tenisa,« v goste vabi župan. x