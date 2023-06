Zaradi več gorečih vozil v predoru Vodole je med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova v obe smeri zaprta štajerska avtocesta (mariborska vzhodna obvoznica). Po navedbah policije je okoli sedme ure zjutraj prišlo do nesreče, posledično pa do požara treh vozil. Poleg policistov so na kraju tudi gasilci, ki požar gasijo. Nastali so daljši zastoji, naredite reševalni pas, pozivajo na prometnoinformacijskem centru. Možni obvozi so na relaciji Ljubljana-Šentilj v obe smeri po bivši hitri cesti skozi Maribor in na relaciji Murska Sobota-Ljubljana za osebna vozila preko Ptuja in priključka Sveta Trojica.

📷ŠTAJERSKA AVTOCESTA📷 Zaradi gorečega vozila v pokritem vkopu Malečnik je zaprta A1 štajerska avtocesta (mariborska vzhodna obvoznica) med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova v obe smeri. Ustvarite reševalni pas! pic.twitter.com/QxEJouxGXR — Promet.si (@promet_si) June 26, 2023

Zastoji nastajajo tudi ponekod drugod po Sloveniji:

Tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, 1 kilometer.

Na avtocesti pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja, Maribora in Lenarta.

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah.