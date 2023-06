Danes bo pretežno jasno, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

Že jutri pa nas čaka sprememba vremena. Sredi dneva se bodo namreč na severu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del države. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo pretežno jasno. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka burja. pic.twitter.com/ynby78EwoB — ARSO vreme (@meteoSI) June 26, 2023

V sredo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, delno se bo zjasnilo, popoldan pa bo nastalo še nekaj ploh. Hladneje bo. V četrtek bo pretežno jasno.