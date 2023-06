Od nedelje do danes so ruske sile po podatkih generalštaba ukrajinske vojske v Kijevu izvedle 33 zračnih napadov in 45 napadov z večcevnimi raketometi. V ruskih napadih so bili ranjeni civilisti, poškodovane so bile stanovanjske hiše, poslovne in upravne stavbe ter zasebna vozila, je razvidno iz poročila generalštaba.

Po oceni v poročilu so ruske enote poskušale ustaviti napredovanje ukrajinske vojske na območju južno od mesta Zaporožje in ponovno zavzeti izgubljene položaje. Pri tem naj bi obstreljevale najmanj 30 naselij. Informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti, opozarja dpa.

Zgodaj zjutraj so ruski zračni napad zabeležili tudi v Odesi ob Črnem morju. Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform je bilo v mestu slišati več eksplozij. Podrobnosti niso navedli.

Zelenski: Svet mora pritiskati na Rusijo

»Govoril sem s predsednikom ZDA Josephom Bidnom. Pogovor je bil pozitiven in navdihujoč,« je Volodimir Zelenski zapisal na Twitterju. Dodal je, da sta se pogovarjala o poteku vojne v Ukrajini in procesih v Rusiji. Zelenski je ob tem v tvitu še zapisal, da mora svet pritiskati na Rusijo, dokler ne bo vzpostavljen mednarodni red. Pogovore ameriškega in ukrajinskega predsednika je potrdila tudi Bela hiša.

Zelenski je še sporočil, da sta z Bidnom govorila tudi o novi ameriški vojaški pomoči Ukrajini s poudarkom na orožju dolgega dosega. Pred julijskim vrhom zveze Nato v Vilniusu sta tudi usklajevala stališča držav.

O vojni v Ukrajini in dogajanju v Rusiji je Zelenski razpravljal tudi v telefonskem pogovoru s kanadskim premierjem Trudeaujem. Kot je sporočil Zelenski, se je Trudeau strinjal z njegovo oceno poskusa državnega udara v Rusiji in vpliva teh razmer na potek sovražnosti.