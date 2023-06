Kakšne bodo posledice upora?

V soboto zvečer, ko so se plačanci Wagnerja približali Moskvi na 200 kilometrov, je Prigožin pristal na dogovor s Putinom. A ni še jasno, kaj to pomeni za enega in kaj za drugega. Kaj bo s pripadniki milice Wagner? In kako bo upor vplival na vojno v Ukrajini?