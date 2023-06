Najdražji koktajl vseh časov, v naši valuti vreden vsaj pol milijona evrov, je imel le dve sestavini: biser iz uhana egipčanske kraljice Kleopatre in nekaj kisa. Da bi naredila vtis na svojega rimskega ljubimca Marka Antonija, je Kleopatra dala biser izjemne velikosti, lepote in sijaja v zlato skodelico s kisom, počakala, da se je ta stopil, nato pa tekočino izlila. Vsaj tako trdijo stari pisci, ki so zgodbo zapisali, a je niso preverili. Kleopatra je v svoji kraljevski zbirki nakita zagotovo imela bisere, kakršnih svet še ni videl ne prej ne pozneje, a danes zagotovo vemo, da biserov, narejenih iz kalcijevega karbonata, kis ne raztopi, ampak jih lahko le poškoduje.

Strast do bisernega nakita

Po naravi so občutljivi, zato zahtevajo nežnejše ravnanje kot večina drugih dekorativnih snovi. Seveda je to vedela tudi Elizabeth Taylor, lastnica znamenitega hruškastega bisera La Peregrina, ki so ga leta 1515 našli v Panamskem prekopu. Biser je stoletja krasil zakladnico španske krone, nato pa je končal v rokah slavne igralke. Po spletu okoliščin tudi v gobčku psa. »Po nesreči sem mu odprla usta in notri zagledala najpopolnejši biser na svetu. Hvala bogu, da ni bil niti opraskan,« je pripovedovala Elizabeth Taylor. Po njeni smrti je bila La Peregrina na dražbi Christie's prodana za 11,8 milijona dolarjev.

V nasprotju z dragimi kamni in žlahtnimi kovinami morski in sladkovodni biseri ne potrebujejo veliko obdelave, da bi močno zasijali. Vse do dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko je gojenje biserovk postalo industrija, so ti nastajali kot »največji čudež narave«, ljudje pa so jih našli zgolj po naključju. In so ga drago prodali. Strast do bisernega nakita je stara toliko kot civilizacija sama. Omenja ga že Homer v svojih epih. V bronastem sarkofagu staroperzijske princese so arheologi našli veličastno ogrlico z 216 biseri v treh nizih, medtem ko rimski zgodovinar Tacit hvali zlatorjave bisere iz Britanije, o katerih pravi, da so dražji le tisti iz Indije.

Biseri niso bili uporabljeni le za okras; veliko so jih uporabljali tudi v medicinske namene. Poleg tega, da simbolizirajo čistost, nedolžnost, ponižnost in duhovnost, jim pripisujejo tudi zdravilne lastnosti. Hindujci in taoisti so verjeli, da imajo moč pomlajevanja, medtem ko so na dvoru kastiljskega kralja Alfonza X. z biseri zdravili vse bolezni, ki jih povzroča melanholija. »Bisere raztopite v močnem kisu ali še bolje v limoninem soku. Dodajte svež sok in nato odlijte. Z dodajanjem sladkorja boste mlečno in motno raztopino sladkali. Medtem ko se biseri topijo, pazimo, da kozarec pokrijemo, da esenca ne uhaja ven. Pijte po potrebi,« se glasi šarlatanski recept Anselmusa Boetiusa de Boodta, zdravnika cesarja Rudolfa II., za zdravilno biserno vodo (aqua perlata).

Kolumbova nečastna menjava

Alice Perrers, ljubica angleškega kralja Edvarda II., ni bila nora, da bi svoje bisere stopila in zdrobila v prah: hranila jih je do smrti in svojim dedičem zapustila kar 22.000 sijočih kroglic. Ludovico il Moro, milanski vojvoda, je svoj klobuk ponosno okrasil z diamantnim obeskom, obrobljenim s tremi velikimi biseri. Il Lupo je bilo ime tistega, vrednega 12.000 dukatov. Po odkritju Amerike je vladalo obdobje norije za biseri z nove celine. Kolumb si je ta indijanski zaklad nabral z nečastno menjavo: domorodci so mu dajali bisere, on pa jih je menjal za tope igle, zarjavele škarje, poceni gumbe in razbito keramiko. Angleška kraljica Elizabeta I. je imela noro rada bisere in je z njimi spretno dokazovala svojo moč, bogastvo in kraljevsko dostojanstvo. V njena oblačila je bilo všitih dobesedno na tisoče biserov in vsakega posebej je bilo treba skrbno odstraniti, ko je deviška kraljica poslala svoja oblačila v pranje in čiščenje. Elizabeta je pridobila tudi slavne hannovrske bisere, prvotno podane Katarini Medičejski za njeno poroko s francoskim kraljem Henrikom II. »Razporejeni so v šest vrst kot rožni venci, poleg njih pa je še 25 ločenih biserov, še lepših in večjih od tistih, ki so nanizani, večinoma kot muškatni oreščki,« opisuje to lepoto sodobnik.

Ko je trg pretresalo pomanjkanje pravih biserov, so draguljarji to obdobje premostili s spretnimi imitacijami. Poslužili so se na primer steklenih kroglic, premazanih s pasto ribjih lusk. Včasih so takšne imitacije uporabljali za izdelavo kraljevega nakita, seveda v kombinaciji s pravim zlatom in diamanti. Ker biseri že od nekdaj simbolizirajo mistiko dekliške čistosti in nedolžnosti, so na evropskih dvorih veljali za primerno darilo ob kraljevih porokah – ob pogoju, da jih nevesta na poročni dan ne nosi, saj naj bi to prinašalo nesrečo.

Biseri in solze so simbolizirali tudi žalovanje za dragim pokojnikom. V skladu s tradicijo je Kate Middleton, ko se je udeležila pogreba kraljice Elizabete II. okrog vratu je nosila biserno in diamantno ogrlico iz pokojničine osebne zbirke. Elizabeta II. je bila velika ljubiteljica biserov že od otroštva, ko ji je oče podaril platinasto verižico, na katero je za vsak rojstni dan nanizala dva nova bisera. Do njenega 18. rojstnega dne se jih je nabralo že dovolj za čudovito ogrlico. Kakovostni biseri so bili tako kot zlato tradicionalno dobra naložba. Leta 1916 je Louis Cartier zamenjal dve ogrlici z orientalskimi biseri za 1,2 milijona dolarjev vredno hišo na 5. aveniji in vanjo postavil newyorško podružnico svoje slavne zlatarne. Ta posel je opravil pravočasno, saj je že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja pridelava biserov, ki je v poskusni fazi od leta 1893, dobila industrijske razsežnosti.

Nekoliko cenejši prihajajo s Tahitija

Danes je povpraševanje po biserih ponovno v vzponu, ne le zaradi njihove brezčasne lepote, ampak tudi zato, ker se popolnoma ujemajo s trendom trajnosti, ki temelji na naravnih snoveh iz obnovljivih virov. Gojitelji školjk biserov morajo tako ali drugače skrbeti za okolje, saj lahko samo iz neokrnjenih voda pridobijo kakovosten izdelek. Kralji med gojenimi biseri prihajajo iz južnih morij, natančneje iz školjke Pinctada maxima, ki jo najdemo predvsem v Avstraliji, Indoneziji in na Filipinih. Te velike in nežne školjke rodijo izjemno gladke, sijoče, popolnoma zaobljene in velike bisere, premera do 20 milimetrov, in ker za to potrebujejo veliko časa, ni nevarnosti prekomerne proizvodnje. Zato lahko en tak biser doseže ceno več deset tisoč dolarjev. Nekoliko cenejši – nekaj tisoč dolarjev za kos – so tisti s Tahitija. Pogosto jih imenujemo črni biseri, čeprav so naravno na voljo v različnih barvah. Proizvaja jih Pinctada margaritifera, ki živi v Francoski Polineziji. Zelo cenjeni so tudi biserni plodovi školjke Akoya, udomačene na Kitajskem in Japonskem, kjer je Kokichi Mikimoto leta 1893 prvi na svetu odkril, kako gojiti bisere. Na podlagi svojega izuma je zgradil draguljarsko hišo Mikimoto, danes znano po izdelavi bisernega nakita. Mikimoto ima močno konkurenco, saj v tem segmentu tekmujejo vsa velika imena modne industrije.