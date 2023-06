Pričakovano. Kako drugače, kot s to besedo, opisati epilog dirke, na kateri je zmagal aktualni svetovni prvak in tudi vodilni v skupnem seštevku. Na veliki nagradi Nizozemske je namreč v kraljevem razredu zmago slavil italijanski motociklist Francesco Bagnaia (Ducati). 105.000 gledalcev je na stezi v Assnu imelo kaj videti, a presenečenja ni bilo, pa čeprav so ga nekateri tiho napovedovali. Marco Bezzecchi (Ducati VR-46) na primer.

Z razlogom. Italijan je dobil sobotno sprintersko dirko. »Počutim se odlično že ves konec tedna. Na začetku sem sicer naredil napako in izgubil dve mesti, toda nato sem našel ritem. To prizorišče je zame res lepo, tako da se veselim dirke,« je med vrsticami napad na zmago napovedal že v kvalifikacijah najhitrejši voznik. Toda dirka je nato vendarle potrdila, da je aktualni svetovni prvak trenutno v najboljši formi. Resda mu je rojak zadnjih deset krogov dihal za ovratnik, a mu njegove zmage ni uspelo ogroziti. »Bilo je fantastično! Ni bilo lahko, tekmeci so imeli hiter ritem, vendar mi je uspelo povečati prednost z vožnjo na meji. Assen je res čudovito prizorišče zame, rad imam to progo, te navijače,« so bile prve besede motociklista, ki je na tej progi, ki jo imenujejo tudi Katedrala hitrosti, zmago slavil že lani. Korak na najnižjo stopničko je naredil Aleix Espargaro (Aprilia). Španec je sicer preizkušnjo začel s šestega mesta, že v prvem krogu pa je po trku s sotekmovalcem poškodoval del motocikla. »Imel sem stik z Luco Marinijem, skušal sem se mu izogniti... Brada Binderja ni bilo lahko prehiteti, a sem se trudil ostati za njim in na koncu se mi je izplačalo,« je dejal Espargaro, lani na koncu prvenstva četrti. Dirko je sprva na tretjem mestu končal Južnoafričan Brad Binder (KTM), a ga je doletela enaka usoda, kot na sobotnem sprintu, saj je prejel kazen in zdrsnil eno mesto. Binder je sicer dobro startal in celo povedel, a je Bagnaia stvari hitro postavil na pravo mesto.

Na dirki ni nastopil šestkratni svetovni prvak Marc Marquez, ki je po zlomu rebra pred tednom čutil premočne bolečine in ni želel ničesar tvegati. »Sem v enem svojih najtežjih trenutkov, odkar dirkam,« je bil slabe volje Španec, ki je zadnji naslov svetovnega prvaka osvojil že davnega leta 2019, potem pa je imel obilo težav z različnimi poškodbami, v lanski sezoni pa je na koncu zasedel skromno 13. mesto. V razredu moto3 je bil najhitrejši Španec Jaume Masia, v moto2 pa Britanec Jake Dixon. Naslednja dirka bo 6. avgusta v Silverstonu.

