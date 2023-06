Če pogledate, kateri športniki imajo najlepše spremljevalke, so to nogometaši. Ena je bolj privlačna od druge. Tudi zato je bila novica, da Danija Alvesa bremenijo obtožbe posilstva, nepričakovana. »Imam res čisto vest glede tega, kar se je tisto noč zgodilo v straniščih prostora VIP nočnega kluba Sutton. Kar se je zgodilo in kar se ni zgodilo,« je dejal Brazilec, ki je od 20. januarja v priporu. Njegov zagovornik Cristobal Martella je tako že trikrat poskušal, da bi ga spravil iz zapora ob plačilu varščine, a so zahtevo vselej zavrnili z razlago, da obstaja nevarnost begosumnosti. Če bi namreč pobegnil v rodno Brazilijo, bi bil na konju, saj ne izročajo svojih državljanov, tako osumljencev kot storilcev kaznivih dejanj.

Nekdanji igralec Barcelone je tudi pojasnil, zakaj je sprva zanikal, da bi sploh poznal žensko, ki ga obtožuje, in zakaj je nato pozneje večkrat spremenil svojo zgodbo. To je bilo zato, da ne bi ogrozil svojega zakona. »Bal sem se, da bom izgubil ženo Joano, zato sem lagal. Obupano sem se boril, da bi rešil svoj zakon pred svojo nezvestobo, ne da bi me skrbelo za posledice, ki jih plačujem danes,« je pojasnil 40-letni nogometaš, ki mu v Španiji grozi 12 let zapora.

Med najboljšimi bočnimi branilci vseh časov

Daniel Alves da Silva sicer sodi med nogometaše, ki se lahko pohvalijo z največ osvojenimi lovorikami. Osvojil jih je namreč 49. Uspešno zgodbo pa je pisal tudi v reprezentančnem dresu, ko je himno poslušal kar 126-krat. »Spominja me na žival,« je dejal selektor reprezentance Tite. Prvo priložnost je dobil 7. oktobra 2006 na sicer nepomembni prijateljski tekmi z izbranci iz kuvajtskih klubov. Prvi vrhunec je dočakal na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu, ko so Brazilci osvojil zlato kolajno, drugega pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju, ko je na tekmi proti Kamerunu postal najstarejši nogometaš, ki je kadarkoli igral za Brazilijo. Bil je star 39 let in 210 dni. »Ko sem na zelenici, se vedno trudim, da so moji soigralci še boljši kot sicer. To me je spremljalo celotno kariero, tako pri Bahii, Sevilli, Barceloni, Juventusu in PSG. Imel sem različne trenerje in vsakič sem se moral prilagoditi njihovi filozofiji. Na svojem igralnem mestu sem bil med najboljšimi, vedno sem se znal prilagoditi soigralcem in pomagal kreirati igro. Sploh v Barceloni pa je bilo v užitek igrati, ko sem imel ob sebi Lionela Messija,« je dejal Alves, ki na nogometnih igriščih še ni rekel zadnje. Zanj pravijo, da sodi med najbojše bočne branilce vseh časov, saj je tehnično podkovan in tudi napadalno usmerjen ter v veliko pomoč kreatorjem igre.

Posnetek, kako jedo banane, je postal viralen

Nogomet je igral že kot otrok, imel pa ga je zapisanega v genih, saj je tudi njegov oče rad brcal žogo, kasneje pa je celo ustanovil svoj nogometni klub. Sprva je igral na krilu, ker pa ni dosegel veliko golov, ga je oče prestavil na položaj desnega branilca, ki mu je blizu še danes. Slabe spomine ima na leto 2018, ko je moral zaradi poškodbe izpustiti svetovno prvenstvo, sicer pa na temo poškodb z nasmehom na obrazu pravi: »Sem perfekten. Tako mentalno kot fizično. Moja noga je vedno odlično pripravljena. To je podobno kolesarjenju: ko se enkrat naučiš, ga nikoli ne pozabiš.« Mnogi ga sprašujejo, kje najde motivacijo, da brca žogo, potem ko je 6. maja dopolnil 40 let. Odgovarja jim: »Zato, ker ljubim nogomet. Ljubil sem ga že, ko za igranje nisem bil plačan in ljubim ga danes, ko me bogato plačajo.«

Klubsko kariero je sicer začel leta 2001 pri Bahii, zelo uspešnih pa je bilo šest let pri Sevilli, ko je dvakrat postal zmagovalec pokala Uefa. Leta 2008 je sledil prestop k Barceloni za takrat vrtoglavih 32,5 milijona evrov (postal je tretji najdražji branilec vseh časov), klubu pa je ostal zvest osem let, v katerih je zbral 247 nastopov in zabil 14 golov. V tem času je Barcelona postala petkrat državni prvak in trikrat zmagovalec elitne lige prvakov. Leta 2015 pa je postala tudi prvi klub v zgodovini, ki je osvojil vsa mogoča domača in mednarodna tekmovanja. Tedaj so ob Alvesu igrali še Messi, Iniesta, Xavi, Pique, Pedro in Busquets. Odmeven je bil tudi njegov prestop v Juventus, ki se je zgodil brez odškodnine, saj mu je potekla pogodba, s klubom pa se je uvrstil tudi v finale lige prvakov, kasneje pri PSG, kamor so ga znova pripeljali brezplačno, pa evropskega uspeha ni doživel. Največje klubske uspehe je tako doživel v Barceloni, kamor se je iz Seville preselil s solzami v očeh, pa čeprav je bila njegova letna plača 10 milijonov evrov. Ob vseh uspehih mu je v spominu ostal tudi 27. april 2014, ko je na stadionu El Madrigal privrženec Villarreala vanj vrgel banano. Alves jo je pobral, olupil in en del pojedel. »To se v Španiji ni zgodilo prvič. Sam sem incident pospremil z dozo humorja. Gre pa za obnašanje, ki ga ni enostavno spremeniti,« je pokomentiral incident. Njegov klubski kolega Neymar se je odzval tako, da se je posnel, kako je banano, posnetek pa je postal viralen. Podobno so se s fotografijami, na katerih jedo banane, odzvali še nekateri drugi nogometaši. Villarreal so za incident kaznovali z vsega 12.000 evri.

