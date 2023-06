»Veselim se tekme z Brazilijo ter nato s Poljsko in Italijo na Filipinih, saj so to dvoboji z ekipami, s katerimi se igra za kolajne. Več kot je takšnih tekem, na višji ravni moramo igrati. In prav to potrebujemo,« je pred osmo medsebojno tekmo z Brazilijo, od tega so bile tri prijateljske iz obdobja, ko je reprezentanco še vodil Andrea Giani, dejal Tine Urnaut, kapetan slovenskih odbojkarjev. Vse dvoboje doslej je dobila Brazilija, trikratna olimpijska in svetovna prvakinja, ki je lani v Katovicah slavila tudi na tekmi za tretje mesto.

Brazilci so v Orleans prišli v nekoliko okrnjeni zasedbi, brez Walacea in Leala, toda še vedno z večino igralcev, ki so nosilci njihove igre. V prvi vrsti z Brunom, njihovim organizatorjem igre, sprejemalcem Lucarellijem, blokerjem Flaviem in obema liberoma, Thalesom in Reisom. V prvem nizu, ki ga je Slovenija začela v najmočnejši zasedbi, tudi z Rokom Možičem, ki si je proti Kanadi poškodoval gleženj, so bili večinoma v prednosti izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja. Pred vstopom v končnico niza so Brazilci, ki so zaostajali za tri točke (16:19), prišli na točko zaostanka (20:21), a do preobrata ni prišlo.

Premalo prodorni pri servisu

A drugi niz se ni začel po slovenskih notah. Brazilci, ki so odlično sprejemali in so bili nezaustavljivi s prvim tempom, so povedli z 10:4 in niz zanesljivo dobili. Bolj izenačen je bil tretji, v katerem je Možiča na sprejemalskem mestu zamenjal Žiga Štern. Čeprav je Brazilija s točko svojega korektorja Alana, ki v prejšnjih sezonah zanjo ni prav veliko igral, pobegnila za tri točke (19:16), so prvi do zaključne žoge prišli Slovenci. Zanjo je bil zaslužen Klemen Čebulj, toda ostala je neizkoriščena, zato pa je razpoloženi Alan izkoristil prvo brazilsko. Do sredine četrtega niza je bila večinoma v prednosti slovenska reprezentanca, ki ji servis nikakor ni stekel, a je po točki Urnauta še vodila s 15:13. Za preobrat je s servisi poskrbel Bruno, tako da so Brazilci prišli do vodstva s 16:15, ki ga niso več izpustili iz rok. Ob boljšem servisu so bili Brazilci boljši tudi na sprejemu, kar je Brunu omogočalo, da je ob Alanu in Lucarelliju razigral tudi oba blokerja, Flavia in Otavia, ki sta skupaj dosegla 22 točk. Na drugi strani sta jih slovenska blokerja Jan Kozamernik in Alen Pajenk zbrala le deset.

»Vedeli smo, da bo tekma z Brazilijo težka, a je, žal, še nismo bili sposobni odigrati na dovolj visoki ravni, da bi jo lahko premagali. Lahko pa smo zadovoljni z vzdušjem na igrišču, saj smo se borili od prve do zadnje točke, čeprav izid tega ne kaže. Mislim, da smo na koncu s turnirjem v Orleansu lahko zadovoljni, saj se domov vračamo z devetimi točkami,« je po edinem porazu v Franciji dejal Klemen Čebulj, ki je bil z 18 točkami najučinkovitejši slovenski igralec. Kapetan Tine Urnaut je dosegel 18 točk (en as, en blok), Rok Možič sedem, Žiga Štern in Alen Pajenk po šest, Jan Kozamernik štiri (en blok) in Gregor Ropret eno točko (en blok).

Cretu: Morali bomo biti bolj potrpežljivi

»Zagotovo smo si po treh zmagah želeli še četrte, a so bile naše glave za kaj takšnega morda celo prevroče in smo bili v pomembnih trenutkih celo preveč samozavestni pri sprejemu. Toda tudi iz tega smo se nekaj naučili, zdaj vemo, da moramo biti proti takšnim nasprotnikom bolj potrpežljivi. Imamo dobro ekipo, imamo igralce, ki igrajo kot ekipa in se podpirajo. In to je tisto, kar v nadaljevanju lige narodov pričakujem od njih,« je ocenil slovenski selektor Gheorghe Cretu.

Po dobrem tednu dni premora, ki ga bodo izkoristili za trening v Ljubljani, bodo slovenski odbojkarji ligo narodov nadaljevali 5. julija na Filipinih, ko se bodo pomerili s Poljsko. V Pasayja Cityju bodo igrali še s Kitajsko (6. julij), Italijo (7.) in Nizozemsko (9. julij). Zaključni turnir osmerice bo od 19. do 23. julija v Gdansku.

*** Zagotovo smo si po treh zmagah želeli še četrte, a so bile naše glave za kaj takšnega morda celo prevroče in smo bili v pomembnih trenutkih celo preveč samozavestni pri sprejemu. Gheorghe Cretu, selektor Slovenije