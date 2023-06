Včeraj se je v Radovljici zopet izkazalo, kako priljubljeno je kolesarstvo ta hip v Sloveniji in kako velika zvezda tega športa je Tadej Pogačar. Na slovenskem članskem državnem prvenstvu je startalo natanko 50 kolesarjev, prav takšna pa je bila verjetno tudi številka zbranih novinarjev, ki so z vsega sveta prišli pospremit zadnji nastop prvega kolesarja sveta pred slovito dirko po Franciji.

Dvakratni zmagovalec največje kolesarske dirke na svetu je svojim tekmecem poslal jasno sporočilo, da resno razmišlja o tretji skupni zmagi. Zanjo je bil pripravljen prevoziti tudi več kot 150 kilometrov etape sam na čelu. To je pokazal včeraj, ko sta z Luko Mezgecem (Jayco-AlUla) od samega začetka v Radovljici v ekstremni vročini dirkala svojo dirko.

Mezgec: Znašel sem se v situaciji, ki jo sovražim

Ciljni prostor v središču Radovljice pred knjižnico Antona Tomaža Linharta je bil včeraj ob 18.30, ko je na cilj prišel novi slovenski državni prvak, poln. Izjemno vzdušje, ki pa ni bilo enako v celotni dirki. Večina obiskovalcev se je v Radovljici začela zbirati po svečanem kosilu za državni praznik, le najbolj zagrizeni navijači so bili tam že ob 14.30, ko se je dirka začela. Prvi kolesar sveta pa je nagradil ravno najzvestejše navijače, saj je 156 kilometrov dolgo dirko v svoj prid odločil praktično v desetem kilometru. Na prvem vzponu dneva se je v hipu otresel največjega konkurenta Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), v ospredju pa je dobil pomoč Luke Mezgeca in skupaj sta se odpeljala proti ciljni črti, kjer pa izkušeni Kranjčan ni imel možnosti za presenečenje.

»Vedel sem, da bo Tadej poskušal z zgodnjim napadom, saj zaradi poškodovanega zapestja ni želel tvegati vožnje v skupini. Bil sem v začetnem begu, ko pa sem videl, da je po prvem vzponu mimo prišel Tadej, sem se ga oprijel. Vedel sem, da to ni šala, in sva šla na polno. Matej Mohorič je bil zadaj morda 30 metrov, a sva takrat s Tadejem naredila nekaj dobrih izmenjav in si priborila neulovljivo prednost. Nato sva 150 kilometrov vozila sama, izmenično sva se menjala. On je mene čakal na klanec, jaz sem vlekel po ravnini. Dejansko sem se znašel v situaciji, ki jo sovražim. To ni način mojega dirkanja, ko moram cel dan držati 300 vatov,« je dirko na cilju opisal Luka Mezgec, ki nad drugim mestom ni bil razočaran. »V trenutku, ko sva ostala sama s Tadejem, sem vedel, kakšen bo razplet etape. Na koncu sva se začela pogovarjati, kako bo na Touru, in ne več o državnem prvenstvu. Lahko pa rečem, da sem bil prvi med homo sapiensi,« je s šalo in v dobrem vzdušju zaključil izkušeni Mezgec.

Pintarjeva presenetila Žigartovo

»Tako se je zgodilo, da je šlo že od začetka na polno. Z Luko sva ostala sama v ospredju in sodelovala dobro. Danes je bil to zelo težek krog za dva ubežnika,« je sprva dejal novi državni prvak Tadej Pogačar. »Fenomenalen občutek je priti sam prek ciljne črte. Vedno več ljudi je tudi na državnih prvenstvih in zmagati pred tako množico je nekaj neverjetnega. Zelo sem vesel, da mi je končno uspelo,« je po prvem članskem naslovu na cesti še povedal gorenjski volk. Svojega varovanca je pohvalil tudi športni direktor Andrej Hauptman, ki ga ne skrbi, da se Pogačar ni dolgo zadrževal v skupini, čeprav je bil tudi to eden od ciljev dneva. »Tadeju vožnja v skupini nikoli ni povzročala velikih težav in računam, da bo tako tudi v Franciji. Danes smo si želeli zmagati, zato smo šli od začetka na polno. Njemu kratki vzponi s polno močjo ustrezajo bolj kot drugim. Vedeli smo, da je Matej Mohorič v odlični formi, in nismo želeli priti z njim do cilja,« je razloge za zgodnji napad opisal državni prvak iz leta 2000. Na tretjem mestu se je ob spremstvu moštvenega prijatelja Matevža Govekarja na cilj pripeljal Matej Mohorič. »V odločilnem trenutku nisem zaspal. Bil sem zraven, oddaljen le nekaj dolžin kolesa. Bil sem prepričan, da mi bo uspelo priključiti, a je nato Luka naredil še en kratek sprint. Ni mi ostalo drugega, kot da počakam druge, Tadej in Luka pa sta se odpeljala naprej,« je povedal član Bahrain Victoriousa, ki je tudi sicer priznal, da bi Pogačarja včeraj težko premagal.

Še preden so bile ulice polne navijačev, so se za državni naslov pomerile članice, ki so bile na cesti skupaj s starejšimi mladinci. S petimi krogi okoli Radovljice je najhitreje opravila izkušena Urška Pintar, ki se je v zadnjem krogu otresla tekmic. »Ker nismo več ekipa world toura, imam letos nekoliko manj tekem in sem bolj spočita. Zagotovo sem ponovno pokazala, da še nisem za pozabo in bi si morda zaslužila novo priložnost na najvišji ravni,« je po drugem naslovu dejala izkušena Urška Pintar. Napadu Pintarjeve ni mogla slediti niti Urška Žigart, ki ji ni uspel dvojni naslov kot njenemu zaročencu. »V nogah sem imela tudi zmago, a na cesti z mladinci se načrti niso izšli. Ostajam brez naslova, a vseeno bova danes proslavljala,« je povedala Urška Žigart. Zaročenca veliko skupnega časa pred naslednjimi izzivi nimata več, saj se Pogačar že v torek odpravlja v Španijo proti začetku Toura, Žigartova pa v sredo na start ženskega Gira.

*** V trenutku, ko sva ostala sama s Tadejem, sem vedel, kakšen bo razplet etape. Na koncu sva se začela pogovarjati, kako bo na Touru, in ne več o državnem prvenstvu. Lahko pa rečem, da sem bil prvi med homo sapiensi. Luka Mezgec, kolesar

Državno prvenstvo v številkah Radovljica, 156 km, člani: 1. Pogačar (UAE Emirates) 3,51:12, 2. Mezgec (Jayco-AlUla) +0:38, 3. Mohorič +4:56, 4. Govekar (oba Bahrain Victorious) isti čas, 5. Jarc (Adria Mobil) +8:07. 97,5 km, članice: 1. Pintar (BTC City Ljubljana Scott) 2,39:16, 2. Žigart (Jayco-AlUla) +1:24, 3. Kern (Cofidis) +1:41, 4. Bujak (UAE Team ADQ) +3:12, 5. Bobnar (BTC City Ljubljana Scott) +3:34.