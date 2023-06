Specialni pohod na Moskvo

Začelo se je kot uvod v Nibelunški prstan ali katero drugo petnajst ur trajajoče operno delo s spektakularnim nesrečnim koncem. Končalo se je kot opereta, ki jo je spisal Strauss. Pripadniki zasebne vojske Wagner in njihov lastnik Jevgenij Prigožin so v soboto iz Rostova in Bahmuta korakali proti Moskvi. Pri Voronežu so bili dobrih dvesto kilometrov od Kremlja. Smer ofenzive na Ukrajino se je komično obrnila. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin je prestolnico branil pred zaveznikom, ki ga je sam plačeval. Zjutraj ga je v redkem televizijskem nastopu obtožil veleizdaje, njegovi sodelavci so govorili o državnem udaru. Ker Putin vojno v Ukrajini še vedno imenuje specialna vojaška operacija, bi morali najbrž tudi za Prigožinovo avanturo najti kakšno specialno ime iz arzenala dimnih zaves. Odvila se je v megli vojne, v kateri ni čisto jasno, kdo je sovražnik in kdo zaveznik.