Trkanje na Putinova vrata

Sobotni krizni nagovor ruskega predsednika Vladimirja Putina je drugačen od vseh, kar jih je imel o vojni, odkar je pred šestnajstimi meseci sprožil rusko agresijo na Ukrajino: glavni krivec za krizo, s katero se sooča zdaj in ki je potrkala na njegova osebna vrata, tokrat niso ZDA, Nato, ukrajinski neonacisti ali kak četrti zunanji sovražnik. Putin je moral priznati, da proti njemu sika kača, ki jo je gojil na lastnih prsih. »Soočeni smo z notranjim izdajstvom,« je dejal, »do njega so pripeljali izredne ambicije in osebni interesi.«