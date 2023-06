Hemingway v podmornici

Preden človek povsem izgubi živce zaradi previsokih cen in vzdušja trpljenja gostov na Hrvaškem, se je ta kronist odločil, da bo teden dni preživel na oddaljenem otoku Lastovo. Do tja turizem vsekakor ni prišel, a da pripada civilizaciji, ga spomni odhod v trgovino in le tu in tam kakšna skupina Slovencev, ki se izkrca z barke, ki pride s Korčule. Tu in tam kdo zažgoli, »'lej, marel'ce«, in človek se spomni, da mora delati. Ko ima že to srečo, da dela za Slovence.