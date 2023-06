Nepreslišano: Anton Bebler, politolog

Svojo samostojnost je Slovenija dosegla pretežno z nenasilnimi, pravnimi, političnimi, informacijskimi in drugimi sredstvi in prizadevanji – in ne z oboroženim bojem. To nam je uspelo zaradi enkratnega sotočja nekaj ključnih dejavnikov: mlačnega mednarodnega okolja po koncu »hladne vojne«; vala razpadov realsocialističnih sistemov v vzhodnoevropskih državah; globoke politične krize v SFRJ; visoke stopnje nacionalne in kulturne homogenosti ter visoke stopnje soglasja v slovenski družbi glede smotra samostojnosti in grobih napak jugoslovanskega vojaškega vrha. Tako smo z veliko sreče obranili svojo razglašeno samostojnost ob veliko manjšem oboroženem nasilju, njegovih žrtvah in gospodarski škodi, kot so jih utrpeli na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.