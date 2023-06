Poskus uboja v središču Ljubljane: Ni kriminalec, ni kriv in ni nor

Eritrejec, ki je v slovenskih zaporih preživel že več let, zanika poskus uboja ženske v središču Ljubljane. Pripravljenega zagovora mu ni uspelo prebrati, nenehno je le ponavljal, da je bil v času napada nekje drugje. In da ima za to (pisni) dokaz.