James Fenimore Cooper je bil ameriški pisatelj, ki je živel konec 18. in v začetku 19. stoletja. Osredotočal se je na zgodovinske romane, ki pa so na slovenskih tleh neznanka. Tudi sami verjetno zanj ne bi slišali, če na njegovo ime ne bi naleteli naključno. Po njegovem romanu so namreč leta 1952 posneli film z naslovom The Pathfinder. So zgodovinsko avanturo morebiti gledali razvojniki podjetja Riley, ko so iskali ime za svoj novi štirikolesnik? Malo verjetno, toda avto, ki je prodajno pot začel vsega leto po premieri filma, so namreč prav tako poimenovali pathfinder. Je bilo prej kokoš ali jajce?

Riley Motors je bila v 50. letih uveljavljena britanska znamka, zato ne čudi, da so za predstavitev svojega novinca izbrali salon v Londonu. Pathfinderja, ki je bil za tiste čase velik avto z dolžinsko mero 4,65 metra, je poganjal 2,5-litrski bencinski motor z močjo 110 konjev (81 kW), ki je avto na testiranjih revije The Motor pognal vse do hitrosti 160 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa je znašal dolgih 16,8 sekunde, saj je avto tehtal dobro tono in pol. Prenos moči je potekal prek 4-stopenjskega ročnega menjalnika ali 3-stopenjskega samodejnega (z letom 1956), povprečna poraba goriva pa je bila 14,5 litra.

Spredaj klop ali dva sedeža

Kupci so imeli spredaj na izbiro dva posamična sedeža ali pa klop, ki je omogočala, da nanjo sede trojica (skupno se je v avtu lahko peljalo največ šest oseb), zato je bil volanski obroč močno pomaknjen v desno. V notranjosti so uporabili veliko usnja in lesa, del serijske opreme je bilo tudi ogrevanje. Barv zunanjosti je bilo na izbiro pet – črna, kostanjeva, zelena, modra in pa siva. Ročica menjalnika je bila nameščena blizu voznikovih vrat, tako da je prestavljanje potekalo z desno roko. Ročica ročne zavore je bila pod armaturno ploščo. Vsi pathfinderji so imeli prednje samostojno vzmetenje. Avto je na cestah zdržal med letoma 1953 in 1957, proizvedli so jih natanko 5152, ob začetku prodaje pa je stal 1240 britanskih funtov.

To so bili časi, ko je avtomobilska industrija na Otoku pokala od moči, a je kasneje ogromno znamk prenehalo obstajati, omenimo zgolj Allard, Morris, Austin, Rover, Humber in seveda tudi Riley. Rileyi so veljali za lepe avtomobile, tehnološko napredne in luksuzne, pathfinder pa ni nič drugačen. Zanj celo pravijo, da je bil zadnji pravi riley, saj se je potem podjetje združilo z Austinom in je nastal BMC. Danes je avto le redko viden na cestah, sploh spodobno ohranjen, saj so imeli težave z rjo, tudi spodnji del vozila je skozi desetletja razpadal, zato je ob nakupu treba preveriti stanje pod preprogo, tudi električna napeljava zahteva prenovo, prav tako zavore, motor pa praviloma deluje brez težav.

Coventry spominjal na ameriški Detroit

50. leta so bili časi, ko je bila britanska avtomobilska industrija skoncentrirana v mestecu Coventry, ki je bilo podobno Detroitu onkraj Luže, saj je bilo prisotnih več kot 100 avtomobilskih proizvajalcev. Mnogi so se k avtomobilom preusmerili kot proizvajalci koles. William Riley Jr. je tako podjetje, ki se je sprva ukvarjalo z industrijo tkanja, ustanovil leta 1896, njegov sin Percy pa je prvi avto zasnoval že dve leti kasneje, ko je imel vsega 16 let. Na skrivaj, saj njegov oče početja ni odobraval. Pathifinderja je sicer oblikoval Gerald Palmer, pri čemer je za nasvet povprašal svojega prijatelja, sicer švicarskega poslovneža, s katerim sta se srečala na ženevskem salonu leto pred predstavitvijo. Dobil je potrditev, da je ideja avta s šestimi sedeži dobra, saj bi na ta način lahko tekmoval z Jaguarjem in Mercedesom, ki sta bila v Palmerjevih očeh njihova naravna tekmeca.

Po nekaterih ocenah je danes na cesti še vedno kakšnih 250 relativno dobro ohranjenih pathfinderjev, najbolj privlačni in tudi zaželeni pa so modro obarvani. Ponosni lastnik modrega letnik 1956 je tudi Nizozemec Marc Vorgers, ki je dejal: »Avto v modri barvi deluje elegantno, notranjost je oblečena v sivo usnje, preproge na tleh so prav tako modre. Jaz sem njegov tretji lastnik, a so vsi pred mano z njim lepo ravnali, zato večje prenove ni potreboval. Moj je nekaj posebnega tudi zato, ker ima volan na levi strani. Na trgu je tako dobro ohranjenega skorajda nemogoče dobiti.« Med lastniki je bil nekoč tudi angleški nogometaš in pevec Colin Grainger, ki je leta 1956 rabljenega kupil za vsega 400 funtov in to potem, ko je na tekmi Anglije in Brazilije zabil gol. Leta 2010 so pri Autocar zapisali, da pri podjetju BMW razmišljajo, da bi obudili rileya, a je ostalo zgolj pri zamisli.

*** 4,65 m je bila dolžinska mera pathfinderja, ki so jih med letoma 1953 in 1957 izdelali 5152. 1240 funtov je stal pathfinder, ko so ga na salonu v Londonu prvič predstavili javnosti.