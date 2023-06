Pogačar po hitrem begu z Mezgecem do državnega naslova na cesti

Kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je državni prvak cestne preizkušnje v Radovljici. Po 156 km dolgi trasi in zgodnjem napadu je v cilju ugnal kolega v begu Luko Mezgeca (Jayco-AlUla) in Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious).