Prvi avto, ki sem ga vozil, od asistenčnih sistemov ni imel ničesar, bil pa je dovolj pregleden, da sem lahko izživel svoje potrebe po parkiranju tik ob robnik. Naslednji avto je imel že zvočna opozorila ob približevanju nevarnostim na parkirišču, a me je prodajalec po testni vožnji tedaj opozoril, naj se nanj ne zanesem preveč. Zlasti ob parkiranju na njihovem parkirišču. Zgradba ob parkirišču naj bi imela nek izrastek, ki je izven vidnega polja vzvratnih tipal, a še v območju, ki lahko poškoduje vozilo. Stvar me je presunila. Tipalo, ki naj bi preprečevalo trke, lahko včasih spregleda predmete, v katere bom trčil? Kako naj takšni zadevi sploh zaupam? Ugotovil sem, da gre. Se pa rad vsakič zanašaš tudi na svoje oči.

Pri video kamerah teh težav ni. Zlasti, če ponujajo tudi pogled na vozilo in parkirišče z vrha. Opažam pa, da se zaradi kvalitete takšne asistence pogosto ne zlijem v celoti z avtomobili. Leva in desna meja še gresta. Kako daleč naprej gre nos in kako daleč zadaj je zadnji odbijač, moram vselej zavestno pomisliti in oceniti. No, prava zabava se zgodi, ko pade dež (po možnosti ponoči) ter s kapljami ali blatom prekrije kamere. Ves čas si se zanašal na asistenco, zdaj je postala neuporabna. Zadnje okno je pri sodobnih avtomobilih prevečkrat popolnoma nepregledno, pravega občutka za meje avtomobila ob parkiranju pa tudi nikdar nisi razvil. Upaš le, da te kdo ne vidi in plane v smeh ob tvoji plahi parkiriščni telovadbi. Kljub temu se asistenčnim sistemom za parkiranje ne bi odpovedal.

So pa tudi asistenčni sistemi, ki so skoraj izključno nadloga. Sem sodi ohranjanje voznega pasu. V Sloveniji kombinacije teh z aktivnimi tempomati za avtonomno vožnjo niso dovoljene, saj predpisi zahtevajo, da ima voznik roke ves čas na volanu. Ostane torej zgolj pomoč za takrat, ko se pomotoma približaš črti pasu. To pride prav zlasti ob delu na cesti, ko se vozimo po ožjem pasu, asistent pa pripomore k prijetnejšemu občutku, da ne bomo trčili ob ograjo, stožce ali količke. Ironično sta delo na cesti in vožnja po ožjem pasu hkrati scenarij, v katerem se ta isti asistent izkaže najslabše. Ker sistem zgolj gleda črte na cesti, rad zbezlja, ko se vozni pas premakne z enega cestišča avtoceste na drugega, pri tem pa prečka več starih črt. Te mesece je s takšno pomočjo »zabavna« zlasti vožnja po gorenjski avtocesti, ko se mora voznik z volanom večkrat nenadno pomeriti v polaganju rok. Zasuk je fantastičen. Varovalka pred človeško neumnostjo ti samozavestno volan potiska k vožnji s poti, neumni voznik pa po drugi strani poskuša asistentu za varnost zmedeno preprečiti čelno trčenje ob ograjo. Tu nekje gotovo tiči kakšna lekcija za prihodnost človeštva.