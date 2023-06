Kot vsakodnevnemu prometnemu udeležencu se mi zdi, da so na slovenskih cestah v povprečju dobri avtomobili, katerih povprečna starost je nizka. Ni skrivnost, da imamo Slovenci radi (nove) avtomobile in temu primerna naj bi bila tudi njihova prodaja. Toda v Sloveniji so lani prodali 46.339 osebnih vozil, kar je najmanj od začetkov samostojnosti, tudi letošnja prodaja pa ni ravno blesteča, saj naj bi komajda presegla številko 50 tisoč. Manj novih osebnih avtomobilov se proda, starejši je praviloma vozni park, pri čemer nekateri dodajajo tudi, da je prodaja v neposredni korelaciji s plačami. Višje so plače, več se proda avtomobilov. A temu žal ni vedno tako.

V Sloveniji se je na primer med letoma 2006 in 2021 povprečna plača povečala dvakratno, vozni park pa se je s 7,7 postaral na 12 let. Lani je sledilo pomlajevanje, največ na račun zelo množične menjave starejših rabljenih vozil za mlajše, tako da je slovensko povprečje 10,9 let, kar pa je celo manj, kot je povprečje v državah Evropske Unije, ki dosega 12 let. »Če spremljamo rast plač in podražitev avtomobilov, ugotovimo, da so se avtomobili podražili občutno bolj, kot so se dvignile plače. Te so premajhne, da bi si lahko ljudje bolj množično privoščili nov avto. Staranje voznega parka je evropski trend. Prodaja novih vozil se je prekinila, sprva zaradi pandemije koronavirusa, temu so sledile še težave s polprevodniki, zato se je starost povečala. Z leti bo vozni park znova postajal vse mlajši, kar pa je odvisno tudi od proizvajalcev, koliko novih avtov predstavijo vsako leto. Za pomlajevanje voznega parka je pomembna tudi menjava starejših rabljenih vozil za mlajše s starostjo med tri in šest let, ki so okolju bolj prijazna in še vedno zelo uporabna,« pojasnjuje Rok Florjanc, vodja rabljenih vozil pri Porsche Inter Auto.

Visoke plače, mlad vozni park

Povprečna starost voznega parka se v Evropski Uniji precej razlikuje od države do države. Najnižja je v Luksemburgu, kjer je povprečje 7,6 leta, najvišja pa v Grčiji in Estoniji s povprečjem skorajda 17 let. Če pogledamo, kakšne so v teh državah bruto plače, ugotovimo, da je bila lani povprečna mesečna v Luksemburgu 5143 evrov (več zaslužijo zgolj Danci – 6173 evrov), Grki so s povprečjem 1466 na 19. mestu, Estonci pa s 1553 evri na 16. mestu. Slovenci smo s povprečjem okoli dveh tisočakov na 14. mestu. Ker so razlike v plačah v EU ogromne, in sicer med najvišjo in najnižjo (to imajo v Bolgariji, in sicer 852 evrov) kar v razmerju 1:7,2, ne čudi, da se povprečna starost avtomobilov na evropskih cestah povečuje. V letu 2013 je bila 10,5, v letu 2017 11,1 in lani že omenjenih 12 let. Ker se vozniki v EU zdaj kasneje odločajo za menjavo starejšega z mlajšim ali nakupom novega avtomobila, je vse več takšnih, ki so starejši od 10 let. Ali prevedeno, njihovi škodljivi izpusti so veliki, prav tako gre za vozila, ki so manj varna, za nameček so praviloma brez sodobnih varnostnih asistenčnih sistemov. Okoljski in varnostni standardi se namreč nenehno izboljšujejo, zato novejša vozila v povprečju manj onesnažujejo okolje, so manj hrupna, porabijo manj goriva in so bolj varna. »Pričakovati je postopne spremembe voznega parka, predvsem na segmentu osebnih vozil, svoje bo prispeval prehod na baterijska električna vozila. Ta bodo glede na sedanji trend rasti v letih 2016 do 2022 do leta 2030 narasla na minimalno 43.000 vozil. Pričakujemo, da bodo na trg postopoma prihajali cenejši modeli električnih osebnih vozil, kar bo pospešilo prehod na brezemisijsko mobilnost. Bolj kot število in starost vozil v voznem parku je pri izpustih pomemben delež opravljenih kilometrov z osebnimi vozili. Cilj prometne politike ni elektrificirati celotni vozni park, ampak zlasti vplivati na potovalne navade prebivalcev in ponuditi tudi druge oblike mobilnosti, kot so uporaba javnega potniškega prometa, kolesarjenje, pešačenje in souporaba vozil,« so na temo starosti voznega parka povedali na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

Pomlajevanje bo dolgotrajno

Kako ustaviti trend staranja in kako začeti odločneje pomlajevati vozni park, sta vprašanji za milijon dolarjev, dejansko pa bi morali prodati več novih vozil, kot se iz prometa odjavi starih. Glede na letno prodajo osebnih vozil, ki je v povprečju okoli 60.000 avtomobilov, na cestah pa jih je več kot 1,2 milijona, bo proces pomlajevanja dolgotrajen, predvsem pa zahteva spremembo v miselnosti. Mlajši kot je vozni park, manj dela imajo tudi policisti. »Na varnost cestnega prometa vplivajo trije dejavniki, in sicer infrastruktura (okolje), vozilo in človek. Vsakršen napredek na katerem koli področju se lahko izkaže v boljši prometni varnosti. Kljub vsemu je najpomembnejši faktor še vedno človek, zato je zelo dobrodošlo, da je vse več vozil opremljenih z asistenčnimi sistemi, ki lahko vozniku pomembno zmanjšajo tveganje za nastanek prometne nesreče. Kot zelo pomembno ocenjujemo tudi dvig prometne kulture, da vozniki bolj spoštujejo omejitve hitrosti in je manj voženj pod vplivom alkohola,« pravi Maja Ciperle Adlešič s Policije in dodaja, da je mladost voznega parka povezana tudi s tehnično brezhibnostjo vozil. Policisti so tako lani odredili 276 izrednih tehničnih pregledov. Pri novejših vozilih je seveda manjša verjetnost za tehnično nebrezhibnost, lastniki starejših pa se morajo zavedati, da je vozila potrebno redno vzdrževati, saj se le na ta način podaljšuje življenjska doba za varno udeležbo v prometu.

Da novejša vozila s sodobnimi asistenčnimi sistemi pripomorejo k večji prometni varnosti, so prepričani tudi pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa (AVP). »Nova evropska pravila, ki bodo od 7. julija 2024 začela veljati za vsa nova vozila, določajo, da bodo morala biti vsa cestna vozila opremljena z vrsto varnostnih sistemov. Gre za pomemben segment, ki pripomore k varnosti cestnega prometa. Seveda pa je človek odločilni faktor za nastanek 93 odstotkov prometnih nesreč. Asistenčni sistemi so lahko voznikom v pomoč, nikakor pa ne nadomeščajo njihove odgovornosti,« pravi področni podsekretar na AVP Nina Kumerdej. Na kasnejšo menjavo starega rabljenega vozila za mlajše pa prispevajo avtomobili sami, saj iz generacije v generacijo postajajo naprednejši, kar je glavni razlog, da se njihovi lastniki kasneje odločajo za zamenjavo. Le zakaj bi kupili novega, če pa ima njihov rabljeni avto še vedno vse bombončke s področja udobja in varnosti.

