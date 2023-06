Pred tokratnimi volitvami je bilo jasno, da mora ND osvojiti več kot 40 odstotkov glasov, s čimer ji bo po t. i. modelu okrepljene proporcionalne zastopanosti pripadel maksimalen bonus 50 sedežev za zmagovalca. Vzporedne volitve kažejo, da je zanjo glasovalo od 40 do 44 odstotkov tistih, ki so se volitev udeležili. S tem bo imela v 300-članskem parlamentu med 157 in 163 sedežev, za samostojno vladanje pa jih zadostuje 151.

Njeni glavni tekmici, največji opozicijski stranki, levičarski Sirizi nekdanjega premierja Aleksisa Ciprasa, so volivci glede na vzporedne volitve namenili nekaj manj 20 odstotkov glasov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Socialdemokratski stranki Pasok, ki je bila nekdaj ob ND prevladujoča politična sila v državi, naj bi pripadlo od 10 do 13 odstotkov glasov.

Micotakisova stranka je podoben rezultat zabeležila že na majskih volitvah, kar pa takrat ni zadostovalo za absolutno večino.

Ker sistem podeljevanja dodatnih sedežev velja šele na ponovljenih volitvah, je predsednik grške vlade po prvotni zmagi zato zavrnil podeljeni mandat za sestavo koalicijske vlade in razpisane so bile nove volitve.

Micotakis je danes po opravljeni državljanski dolžnosti dejal, da »v petih tednih že drugič volijo, da bi dobili stabilno in učinkovito vlado«.