Učiteljica v Italiji v 24 letih dela odsotna 20 let

V Italiji je ministrstvo za izobraževanje danes odpustilo učiteljico, ki je bila v 24 letih dela na srednji šoli v kraju Chioggia skupno odsotna kar 20 let. V štirih zaporednih mesecih, v katerih je poučevala zgodovino in filozofijo, pa so se dijaki pritoževali, ker na ure ni bila pripravljena in ni bila dosledna pri ocenjevanju.