Na tekmovanje v Sveti deželi se iz kvalifikacij uvrstijo štiri države zmagovalke in tri najboljše drugouvrščene ekipe. Na uvodni tekmi so Slovenci ugnali Finsko s kar 25:4, v soboto pa v napeti tekmi Švico z 11:9. Danes so tik ob koncu tekme izsilili neodločen izid po uspešno izvedenem kazenskem strelu Jaše Laha.

V tej skupini imata tako Romunija in Slovenija po sedem točk, Švicarji tri, Finci pa so kvalifikacije zaključili brez točk in s tremi porazi.

Slovenci so prvi na dvoboju povedli, ko je kapetan Jaša Kadivec izkoristil igralca več v vodi. Romuni so nato z igralcem več že po pol minute izenačili. V prvi četrtini je Slovenija še dvakrat vodila, a so se Romuni obakrat vrnili, tako da je bil izid 3:3.

Po prvem odmoru so Slovenci spet povedli po golu Aleksandra Paunoviča. Romunski vaterpolisti so še enkrat več uspeli izenačiti nato pa še z dvema zadetkoma tekmo obrnili sebi v prid in vodili s 6:4.

Tako kot prva se je tudi tretja končala nedoločeno 3:3. Aljaž Troppan je sprva znižal na 5:6, a se je Romunija znova oddaljila z dvema zadetkoma in povedla z 8:5. Do konca te četrtine so bili Slovenci natančni še dvakrat in so se v sklepni del obračuna podali z dvema goloma zaostanka.

V zadnji so Romuni povišali prednost na +3. Vukašin Stefanović in Troppan sta potem izkoristila slovensko igro z igralcem več in znižala na 9:10, nato pa je štiri sekunde pred koncem tekme izid s kazenskega strela poravnal Lah.

Za Slovenijo sta tri gole dosegla Kadivec in Troppan, dva je dodal Stefanović, po enega pa še Lah in Paunovič.