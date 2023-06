Orwell, s pravim imenom Eric Arthur Blair, se je rodil v Indiji, kjer bil njegov oče v vojaški službi. Družina se je leta 1907 vrnila v Anglijo, kjer so se naselili v Henleyju, čeprav je njegov oče do upokojitve leta 1912 ostal v Indiji. Po končanem šolanju na kolidžu Eton v Angliji je Orwell med letoma 1922 in 1928 delal v policijski službi v Mjanmaru, to izkušnjo pa je pozneje opisal v romanu Burmanski dnevi (1934).

Leta 1928 se je odločil, da bo leto dni živel med reveži, najprej v Londonu in nato v Parizu. Revni so bili zanj žrtve krivic, eden od razlogov, da se je odločil živeti med njimi, pa je bil tudi ta, da je želel premagati odpor, ki so ga ljudje iz višjih družbenih slojev čutili do revežev. V Parizu si je celo poiskal delo kot pomivalec oken, izkušnje, ki jih je pridobil v tem času, pa je opisal v knjigi Na robu in na dnu v Parizu in v Londonu (1933), ki je bila realističen prikaz življenja med revnimi.

V 30. letih minulega stoletja je Orwell objavil tri romane: "A Clergyman's Daughter" (1935), "Keep the Aspidistra Flying" (1936) in "Coming Up for Air" (1939). V tem času je napisal tudi dva dokumentarca Pot v Wigan" (1937), detajlno in zanimivo študijo o življenju revnih rudarjev v mestu Wigan v Lancashireu, in "Homage to Catalonia" (1938), v katerem je opisal svojo izkušnjo iz španske državljanske vojne, v kateri je sodeloval kot republikanski prostovoljec in bil tudi ranjen. Pozneje je delal kot reporter pri BBC, od leta 1943 kot literarni urednik pri časopisu Tribune, nato pa kot sodelavec političnega in literarnega tednika New Statesman.

Njegovi najbolj znani knjigi Živalska farma (1945) in 1984 (1949) izpričujeta njegov dvom o kakršnokoli diktaturi. V Živalski farmi, zgodbi, ki se dogaja nekje v Angliji, pripoveduje o živalih, ki se uprejo človeku. Sprva so vse živali enakopravne, nato pa se iz množice dvignejo prašiči in uvedejo svojo diktaturo. Roman je satira na rusko revolucijo in je poln simbolike; Orwell je namreč nekatere like iz romana povezal z zgodovinskimi osebnostmi.

V romanu 1984, v katerem prikaže sliko totalitarnega režima, pridejo v ospredje njegovi strahovi pred vsiljivo in zbirokratizirano državo prihodnosti. Čeprav je Orwell zgodbo postavil v prihodnost, pa knjiga vsebuje določene elemente in simbole, ki jih povezujejo z Orwellovim časom in preteklostjo. V njej je namreč pisatelj prihodnost povezal s totalitarnimi sistemi svojega stoletja, kot sta bila nacizem in komunizem.

Orwell si ugleda ni pridobil le s svojo politično pronicljivostjo in ostro satiro, temveč tudi z jasnim in odličnim stilom svojih esejev, kar ga uvršča med najboljše svetovne pisatelje.

Umrl je 21. januarja 1950 v Londonu.