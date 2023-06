Poudaril je, da državnost ni le status v mednarodnem pravu. »V primeru Slovenije je to tudi odločna in pogumna pot, po kateri se je pred desetletji namenila naša skupnost. Da si kot narod nadenemo lastno identiteto in da si sami klešemo svojo usodo in prihodnost,« je zapisal.

Državnost po njegovih navedbah tudi ni dokončno dejstvo, cilj. »Je sklop večnih prizadevanj za boljše življenje, večni boj proti silam, ki bi kratile človekove pravice, in večno negovanje družbe, da ostaja odprta in vključujoča,« je dodal.

Današnji praznik, kot poziva premier, zato praznujmo s ponosom in občutkom domoljubja. Zgradili smo državo, ki temelji na enakosti, svobodi, dostojanstvu, solidarnosti in pravičnosti do vseh državljanov. To so po njegovem mnenju vrednote, ki so podstat naše družbe, in samo te omogočajo polni razvoj posameznika in skupnosti.

»Skupaj se moramo truditi, da bi gradili boljši jutri za vse in učinkovito sodelovali v družbeni, gospodarski in politični ureditvi države. Nenazadnje smo država vse njene državljanke in državljani, in verjamem, da se vsakdo med nami s svojim delom ter trudom zavzema, da smo nanjo lahko ponosni,« je zapisal Golob.

Kot je dodal, nas načelo solidarnosti povezuje tako doma kot navzven, kjer Slovenija predstavlja vrednote odgovornosti in reševanja zahtevnih vprašanj. Dialog miru in pravičnosti nas po njegovih navedbah vodi v sodelovanje tako znotraj članstva v EU kot v Varnostnem svetu Združenih narodov.

»Naša glavna skrb so potrebe vseh prebivalk in prebivalcev ter morebitne stiske starejših in skrb za mlajše generacije. Enakost državljanov pomeni tudi aktivacijo vseh družbenih skupin in posluh zanje. Ko je položaj posameznika okrnjen zaradi njegove identitete, usmerjenosti ali spola, nazaduje celotna skupnost. Dokler omejujemo svobodo drugega, smo se iz zgodovine naučili malo,« je opozoril.

Slovenska ustava nas uči, da smo pravna in socialna država, ki skrbi za človekove pravice in v kateri ima oblast ljudstvo. Kot je spomnil, smo vanjo zapisali tudi, da so v naši državi vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino.

»V teh prazničnih dneh je treba na te vrednote ponovno posebej opozoriti, kajti v naši družbi sovraštvo in nestrpnost nimata mesta,« je poudaril.

Složnost in solidarnost, ki smo ju pokazali pred 32 leti, sta po njegovem mnenju močnejši od strahu in nasilja. »Oboje znamo pokazati ob vseh naših mednarodnih zmagoslavjih, ob športnih zmagah naših asov; prav složnost in solidarnost sta tisto, kar nas povezuje v enotno srce, ki bije za naše šampione. In prav ta navdihujoči občutek naj vas spremlja sleherni dan ter opominja, da smo skupaj še močnejši in uspešnejši,« je predsednik vlade pozval v poslanici.

Golob vsem želi, da bi te vrednote znali ohraniti v sebi in iz njih črpati navdih za svoja dejanja. Zavedanje, da je prehojena pot v samostojnost omogočila blaginjo in nove priložnosti razvoja naše države, prinaša tudi vrelec novih izzivov, je prepričan.

Fajon ob dnevu državnosti: Slovenija spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah

Ministrica za zunanje in evropske zadeve ter predsednica SD Tanja Fajon je ob današnjem dnevu državnosti ocenila, da je Slovenija danes na pravi poti, živimo v odprti in strpni družbi. »Smo spoštovana partnerica v mednarodnih organizacijah; dejavnik miru, stabilnosti in razvoja v regiji,« je dodala v poslanici.

Spomnila, da je Slovenija pred 32 leti postala samostojna in neodvisna, kar je nepozaben mejnik v zgodovini naše države. »Bili smo enotni. Bili smo ponosni. V letih zgodovine naše države smo prehodili dolgo pot. Se soočili z mnogimi preizkušnjami. Vedno smo se pobrali, se združili in šli naprej,« je navedla.

Danes je Slovenija jedrna članica evropske skupnosti, ki spoštuje človekove pravice, demokracijo, vladavino prava, svobodo medijev in enakost. Pred dnevi je bila izvoljena za sedež nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, je spomnila. Po njeni oceni je bila pridobitev priznanja in zaupanja 153 držav naš skupen in poseben uspeh.

»To priznanje ni le izredni privilegij, ampak predvsem naša dolžnost, da smo proaktivni pri soočanju z skupnimi izzivi ter prizadevanjih za mir, varnost, skrben globalni razvoj in učinkovito soočanje s podnebnimi spremembami. Pot ni bila lahka, ampak smo dokazali, da takrat, ko stopimo skupaj in zavzeto delamo za jasen cilj, znamo in zmoremo dosegati vrhunske rezultate,« je zapisala Fajon.

»Ne bo vedno lahko. Nikoli nam ni bilo. Vem pa, da je marsikaj mogoče, ker vidim potencial v vseh nas. In to je tisto pravo bogastvo naše države - njeni ljudje. Ko stopimo skupaj, smo nepremagljivi,« je prepričana.