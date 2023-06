Španija in Belgija v Stožicah za zlato odličje na eurobasketu 2023

Reprezentanci Španije in Belgije se bosta danes ob 20. uri v ljubljanski dvorani Stožice pomerili v finalu 39. košarkarskega evropskega prvenstva za ženske, ki ga skupaj gostita Slovenija in Izrael. Še prej bo ob 17. uri na sporedu tekma za 3. mesto med Madžarsko in Francijo.