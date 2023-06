V Beogradu so protestniki blokirali avtocesto, ceste in ulice pa so nezadovoljni državljani zasedli še v številnih ostalih srbskih mestih, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Po navedbah Voice of America (VOA) je shod nekaj posameznikov tokrat potekal tudi v Washingtonu, kjer so se pripadniki tamkajšnje srbske izseljenske skupnosti zbrali pred Belo hišo, da bi opozorili na dogajanje v domovini.

Zahteve protestnikov in predstavnikov opozicije ostajajo enake. To so zamenjava vseh članov sveta za regulacijo medijev, ukinitev resničnostnih programov in oddaj, ki promovirajo nasilje, kot tudi tiskanih medijev, ki to počnejo. Vse glasnejši so tudi pozivi k odstopu predsednika Aleksandra Vučića.

Zahtevajo tudi odstavitev notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandra Vulina ter sprejem odstopa ministra za izobraževanje Branka Ružića. Prav tako zahtevajo odvzem nacionalnih frekvenc provladnima komercialnima televizijama Pink in Happy.

Srbske oblasti opoziciji očitajo zlorabo tragičnih dogodkov. Demonstracije, ki so sprva potekale v Beogradu, so se v zadnjih tednih razširile po celotni Srbiji. To soboto so protestniki promet blokirali še v Šapcu, Novem Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, Pirotu, Leskovcu in Vranju.