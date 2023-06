»Naše kolone se obračajo in se vračajo v tabore v nasprotni smeri,« je dejal Prigožin. Doslej po njegovih besedah ni bila prelita niti kaplja krvi njihovih borcev, zdaj pa da je prišlo do točke, ko pa bi lahko prišlo do prelivanja krvi. Zato da je zdaj čas, da se njihove kolone obrnejo.

Odločitev o ustavitvi posredoval Lukašenko

Odločitev o ustavitvi nadaljnjega gibanja skupine Wagner po Rusiji je posredoval beloruski predsednik Aleksander Lukašenko v zameno za jamstva za njihovo varnost. Tiskovni urad beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka je sporočil, da se mu je Vladimir Putin zahvalil za pogajanja z vodjo Wagnerja Jevgenijom Prigožinom, ki se je po pogovoru z Lukašenkom strinjal, da bo umaknil svoje plačance.

»Danes ob 21.00 sta se predsednika ponovno pogovarjala po telefonu. Beloruski predsednik je ruskega predsednika zelo podrobno seznanil z rezultati pogajanj z vodstvom družbe Wagner PMC,« je zapisano v izjavi. »Ruski predsednik je podprl svojega beloruskega kolega in se mu zahvalil za opravljeno delo.«

Kremelj v zvezi s pogajanji še ni podal nobenih javnih izjav.

Prigožin je pred tem dejal, da je njegov »pohod za pravico« namenjen odstranitvi skorumpiranih in nesposobnih ruskih poveljnikov, ki jih krivi za neuspešno vojno v Ukrajini.

Putin pa je v televizijskem nagovoru iz Kremlja dejal, da je ogrožen sam obstoj Rusije. »Borimo se za življenja in varnost naših ljudi, za našo suverenost in neodvisnost, za pravico, da ostanemo Rusija, država s tisočletno zgodovino,« je dejal in obljubil kazen za tiste, »ki so pripravljali oborožen upor«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Wagnerjev upor razkril popoln kaos v Rusiji.

»Danes je dan, ko ne bi smelo biti tišine. In bolj kot vse potrebujemo vodstvo. Danes je svet videl, da ruski šefi ne obvladujejo ničesar. Ničesar. Popoln kaos. Popolna odsotnost vsakršne predvidljivosti. In to se dogaja na ruskem ozemlju, ki je popolnoma založeno z orožjem.« je dejal Zelenski v svojem nočnem video nagovoru.