»Vaši možje, očetje in sinovi so za svojo domovino, za vse nas, dali največ, kar so imeli - svoje življenje. Vsi ranjeni pa z globokimi ranami živite še danes,« je dejala predsednica na sprejemu na predvečer dneva državnosti.

Po njenih besedah so padli dali neprecenljiv dar, stabilno in mednarodno priznano državo, v kateri ima vsak možnost, da uresničuje svoje potenciale in v kateri so v ospredju vrednote, kot so miroljubnost, sožitje, dostojanstvo, vladavina prava in človekove pravice.

Države, ki želijo napredovati in se razvijati, morajo spoštovati svoje temelje in zgodovino, hkrati pa znati gledati v prihodnost, je spomnila. Med primeri poenotenja po osamosvojitvi je Pirc Musar naštela vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in zvezo Nato, na nek način pa tudi uspešno kandidaturo za nestalni sedež v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov.

»Večkrat sem omenila, da si želim poenotenja politike glede ključnih vsebin, ki so pomembne za razvoj Slovenije. Vsebin, ki jih je treba graditi preko več mandatov,« je predsednica pozvala k upravičenju velike cene, ki so jo plačali padli v vojni za Slovenijo.

»V prelomnih časih je celotna Slovenija bila z enim, velikim, enotnim srcem. In ko to dosežemo, takrat kot narod res zmoremo vse,« je Pirc Musar sklenila svoj nagovor.

»Praznični dnevi imajo za nas povsem drug pomen kot za večino Slovencev. Za nas so to dnevi, prežeti z bolečino ter spominom na naše očete, može in sinove,« pa je dejala Jasmina Molan, hčerka padlega v vojni za Slovenijo Jerneja Molana.

»Zaradi vseh padlih in vseh, ki so danes tukaj z nami, kljub vsem brazgotinam, ki jih nosijo v sebi ali na sebi, imamo mi danes svojo državo,« meni Molan. Dodala je, da je bilo leta 1991 čutiti odločnost braniti slovensko ozemlje, ko je bila politična modrost podkrepljena s politično strpnostjo in odgovornostjo. Tega si Molan želi tudi v prihodnje, »bodimo do Slovenije prijazni tudi ljudje, ki v njej živimo«.