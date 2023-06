»Gotovo bo to dejanje vplivalo tudi na to, kar se dogaja na fronti, in lahko se zgodi, da bomo čez nekaj dni dobili informacije o resnih operativnih sunkih in posegih na zaporoškem in pa donbaškem območju,« je povedal za TVS.

To dejanje skupine Wagner je po njegovem mnenju že dodobra streslo varnostne razmere v Rusiji in so te do neke mere ogrožene. »Glede na to, kako so wagnerjevci razkurjeni in če jim je kdo še za to posebej plačal, bi lahko uprizorili tudi pohod na Moskvo. Zdaj ne verjamem, da bi iz Rostova na Donu uspeli priti do Moskve, to je 1100 kilometrov in na tej glavni poti je vsaj 30 ovir - lahko pa bi uporabili tudi del sil iz centra v Moskvi in njeni okolici,« je dejal.

Po njegovi oceni sicer gre bolj za upor med strukturami, ki so povezane z ukrajinsko vojno, ki bo verjetno eskaliral v spopad med rednimi silami in plačanci.

»Mislim, da gre za spopad okrog tega, kdo bo in kako bo več plačal za udeležbo v vojni, kjer je plačevanje tistih, ki so iz plačniške skupine, se pravi iz Wagnerjeve skupine, lahko zelo moteče za tako poklicne pripadnike kot tudi za obvezne pripadnike ruske vojske, ki so na ukrajinskih bojiščih,« je še povedal.