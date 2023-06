Voditelji držav v vojni se eden od drugega ne naučijo nič. Zato ponavljajo strategije, ki so v zadrego spravile že njihove nasprotnike. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin bi se moral bolj pridno naučiti težkih lekcij, ki so jih v zadnjih dvajsetih letih neuspešnih vojn dobili ameriški predsedniki. George Bush, Barack Obama, Donald Trump in Joseph Biden so enega za drugim zamenjevali poveljnike vojaških operacij v Afganistanu in Iraku. Najdlje v Afganistanu. Noben od najslavnejših generalov Stanley A. McChrystal, John R. Allen, David Patreus in Joseph F. Dunford ni na položaju zdržal več kot leto in pol. Pripoved je bila vedno enaka. Enemu generalu je šlo v bojih z uporniki slabo ali pa je javno kritiziral vrhovnega poveljnika. Hitro ga je zamenjal nov general, ki je obljubljal hitro ofenzivo, čudežno strategijo proti upornikom ali zgolj preprosto zmago. Tudi ta je po nekaj mesecih postavljal vreče s peskom pred svojo pisarno.

Eden za drugim so morali skloniti glavo pred Talibani v Afganistanu ali pripadniki ene od iraških milic zasedli pokrajino, ki bi morala biti varna. Okupacija je smrtonosno opravilo tako za prebivalstvo kot za okupacijske vojske. Vojne so se končale s hitrim nočnim umikom vojske iz Iraka in panično evakuacijo iz Afganistana. Pobegniti so morali tudi pripadniki privatne milice Blackwater, ki jih je ameriška vojska najemala za najbolj neprijetna dela na robu vojaške zakonodaje. Polovica vseh pripadnikov oboroženih sil v Afganistanu in Iraku je bila v črnih uniformah Blackwaterja. Blacwater ni državna vojska, ampak mednarodna korporacija, ki trguje z najemniško vojsko. V resnici se ne obnese najbolje čeprav zaposluje izučene profesionalce.

Francozi imajo za te namene Tujsko legijo. Vendar tudi njim ne gre najbolje. V Maliju in Centralnoafriški republiki so enote Tujske legije zamenjali pripadniki ruske milice Wagner. Ta je v svojih ambicijah prejšnjo noč šla najdlje od vseh najemniških vojsk na svetu.

Wagner je Putinova privatna vojska v lasti korporacije Prigozina, ki šteje med 25 in 50000 vojaki. Ravno dovolj za korpus. Nekaj jo skozi različna podjetja plačuje Ruska federacija, veliko sredstev pa dobi z nadzorom rudnikov zlata v Sudanu in Centralnoafriški republiki, gozdarskih koncesij dragocenega lesa v Kongu in naftnih polj v Siriji. Njen lastnik Jevgenij Prigozin je uspešen poslovnež. Vladimirju Putinu je vskočil na pomoč ko je predsednik Ruske federacije potreboval pomoč pri neuspešnem poskusu zasedbe Ukrajine. Prigozin mu je že leta 2014 dal na voljo svoje vojake pri zasedbi Krima in pri bojih za zasedbo Donbasa. Niso nastopali v uniformah ruske vojske, ampak v terenskih oblačilih brez oznak. V prvi plan pa so stopili v bitki za Bahmut, kjer so v šestmesečnih bojih izgubili na tisoče ljudi za nadzor nad strateško nepomembnim mestom v izgubljeni vojni.

Ruski predsednik je Prigozinu zaupal vodstvo osrednje bitke letošnje zime poem ko je tako kot ameriški predsedniki moral zamenjati enega ruskega generala za drugim. V Ukrajini so vsi propadli. Na koncu je za poveljnika vseh vojaških sil v Ukrajini z zelo neobičajno potezo postavil načelnika svojega generalštaba in namestnika obrambnega ministra Valerija Gerasimova.

Prigozin je svoj pohod na Moskvo že pred meseci začel s kritikami ruskega vojaškega vodstva zaradi pomanjkanja streliva in stanja regularnih enot ruske vojske. Njegov spor z vojaškim vrhom pa naj bi temeljil na preprosti ugotovitvi, da je specialna operacija v Ukrajini propadla in da so soočeni z vojaškim porazom. Napovedal je uradni začetek državljanske vojne. Ker se Putin ni odzval, je zasedel poveljstvo generala Gerasimova v Rostovu in začel premikati svoj korpus proti Moskvi. En korpus proti milijonu in 150 tisoč vojakov težki ruski vojski. Morda Prigozinu manjka pameti, samozavesti pa ne. Moral bi končati še pred Moskvo s kroglo v glavi. Vendar je tudi brez tega njegovo sporočilo jasno. Vojna v Ukrajini je za Rusko federacijo izgubljena.