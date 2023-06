»Latvija pozorno spremlja razvoj razmer v Rusiji (...) Varnost na meji je bila okrepljena, vizumi ali vstop na mejo za Ruse, ki zapuščajo Rusijo zaradi trenutnih dogodkov, ne bodo upoštevani,« je po uporu proti vojaškemu vodstvu, ki ga je ponoči sprožil vodja zasebne vojske plačancev Wagner Jevgenij Prigožin, sporočil Rinkevičs.

Latvija ne bo izdajala humanitarnih ali drugih vizumov, je še dodal novoizvoljeni predsednik, ki je še vedno tudi zunanji minister.

Latvija je sicer že lani prenehala izdajati nove vizume ruskim državljanom, vendar je do zdaj naredila izjemo za humanitarne vizume. Ni jasno, ali bodo ljudje z do zdaj izdanimi vizumi še naprej upravičeni do vstopa.

Tudi v sosednji Estoniji je predsednica vlade Kaja Kallas dejala, da je varnost na meji okrepljena. »Naše ljudi tudi pozivam, naj ne potujejo v noben del Rusije,« je dodala.