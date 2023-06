Zastoji so tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Predvidoma do 26. juniji bosta na razcepu Dragučova pri Mariboru zaprta krak iz smeri Šentilja proti Murski Soboti in krak iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani. Obvoz iz smeri Šentilja proti Murski Soboti je preko priključka Maribor center (Ptujska), iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani pa preko rondoja Pesnica.

V nedeljo od 7. do 17. ure bo zaprta glavna cesta Logatec-Idrija pri Zali.

Glavna cesta Novo mesto-Metlika bo zaprta med Dolnjo Težko Vodo in Vinjo vasjo danes do 21. ure in v nedeljo od 7. do 20. ure. Obvoz je po cesti Jugorje-Semič-Ručetna vas-Podturn-Soteska-Straža-Novo mesto in obratno.

Cesta Podzemelj-Črnomelj bo v Črnomlju zaprta danes od 17. ure do 3. ure in v nedeljo od 17. do 1. ure.

Na glavni cesti Kobarid-Idrsko ter na cestah Idrsko-Livek-Livške Ravne-Kamberško bodo v nedeljo med 9.30 in 11.30 kratkotrajne popolne zapore od 30 do 60 minut, zaradi kolesarske prireditve.

Dodatna omejitev tovornega prometa čez poletje bo začela veljati ta konec tedna in bo veljala do 3. 9. 2023. Omejitev bo ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih avtocestah in hitrih cestah ter ostalih cestah od 6. do 16. ure.