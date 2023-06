»Trdno verjamem, da je vodenje privilegij, in ne položaj,« je po prevzemu novega čina povedal generalpodpolkovnik Glavaš. Dodal je, da je skupaj z nosilci politične oblasti odgovoren za razvoj vojske, ki mora biti sposobna izpolnjevati poslanstvo obrambe države, njene varnosti in stabilnosti. Ob tem si bo prizadeval, da bo SV tudi v mednarodni skupnosti prepoznana kot zanesljiv partner in bo v njej imela svoje mesto.

Čin generalpodpolkovnika je Glavaš po besedah predsednice republike prejel v obdobju zahtevnih mednarodnih okoliščin, ki zahtevajo različne in modre prilagoditve. Evropa in svet namreč čutita številne posledice vojne v Ukrajini, hkrati pa obstajajo še številni drugi izzivi, kot so hibridne grožnje, hiter napredek tehnologije, klimatske spremembe, ranljivost dobavnih verig, razvoj kompetenc in razpoložljivost kadrovskega potenciala, je naštela Pirc Musar.

Strateški vrh vojaške organizacije se mora zavedati kompleksnosti, učinkov in naglih sprememb ter mora političnim odločevalcem zagotavljati strokovne vojaške nasvete. »Vaša naloga je, da skupaj s političnim vodstvom usmerjate, vodite in tlakujete pot do ustreznih rešitev, preoblikovanja in prilagoditev Slovenske vojske,« je navedla predsednica republike.

Nadaljevala je, da se bodo v prihodnjem obdobju začeli uresničevati usmeritve DZ o razvoju SV, povečujejo se obrambni izdatki ter sredstva za inovacije in razvoj, skladno s tem pa so pred Glavašem velika pričakovanja, »zato je ta čin, ki ste ga prejeli, predvsem obveza za prihodnje delo«.

General mora po njenem mnenju voditi s strokovnostjo, zavzetostjo, povezovanjem, predvsem pa s srcem in zgledom. »Na tak način bo Slovenska vojska trdna in nepremagljiva, jaz pa vam bom stala ob strani ves čas svojega mandata,« je Pirc Musar sklenila svoje misli.

Generalpodpolkovnik je sicer drugi najvišji generalski čin v SV, višji je le še čin generala. Glavaš je vojaško pot v Slovenski vojski začel pred dobrimi tremi desetletji, ko se je leta 1991 pridružil Teritorialni obrambi RS v takratni 4. pokrajinski štab. Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je pridobil naziv diplomirani inženir tehnologije prometa, leta 2007 je na tej fakulteti opravil tudi specializacijo iz prometnih ved, so navedli na obrambnem ministrstvu.

Skozi svojo vojaško kariero je aktivno sodeloval na številnih vajah SV doma in v tujini ter v vajah kriznega upravljanja Nata in Evropske unije ter opravljal pomembne vodstvene dolžnosti. Po besedah ministrstva »ima čut za oceno realnega stanja organizacije, ki ji pripada in jo vodi, pri čemer ga usmerja izključno misel na sposobnost SV za opravljanje njenega poslanstva in dobrobit njenih pripadnikov, ki to poslanstvo izvajajo doma in v tujini«.

Decembra 2018 je bil tako po povišanju v čin brigadirja prerazporejen v Generalštab SV na dolžnost namestnika načelnika generalštaba, 17. aprila 2020 pa je bil imenovan za načelnika Generalštaba SV, so spomnili.