Tajvansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so v okolici tajvanskega otoka zaznali 19 kitajskih vojaških letal, vključno z lovci J-10 in J-16. Osem od njih je prečkalo neuradno sredinsko črto Tajvanske ožine, ki ločuje celino in otok ter jo obe strani večinoma spoštujeta, ter se približalo sosednji coni otoka ali pasu morja 44 kilometrov od njegove obale.

»Poleg tega je pet ladij kitajske mornarice izvajalo skupno bojno patruljiranje,« je ministrstvo navedlo v izjavi. Tudi sami pozorno spremljajo razmere, so še dodali.

Peking je v zadnjih letih, ko so se odnosi med obema stranema poslabšali, povečal število vdorov v tajvansko območje zračne obrambe. Gre za območje, ki je širše od zračnega prostora države in ga enostransko določijo države. V njem iz varnostnih razlogov zahtevajo identifikacijo tujih letal. Tajvansko vključuje dele, ki se prekrivajo z delom kitajske območja zračne obrambe in celo z nekaterimi deli celine.