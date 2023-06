Raziskava o potovalnih in plačilnih namerah, ki so jo izvedli v osmih državah srednje in vzhodne Evrope, je pokazala, da dopust v tujini letos načrtuje polovica vprašanih Slovencev. Trije od štirih vprašanih bodo pri tem zapravili med 200 in 600 evrov na osebo, v povprečju pa načrtujejo devet dni počitnic.

Med najbolj priljubljenimi počitniškimi destinacijami so Hrvaška (68 odstotkov), Italija (19 odstotkov), Grčija (15 odstotkov), Avstrija (13 odstotkov) in Španija (osem odstotkov).

Približno dve tretjini Slovencev, ki letos načrtujejo počitnice v tujini, si želi potovati vsaj dvakrat na leto. Ob načrtovanju drugega potovanja se odločajo za krajši nekajdnevni oddih in obiske tujih mest, ki so priljubljeni predvsem pri milenijcih in generaciji Z.

Od tistih Slovencev, ki letos načrtujejo počitnice v tujini, jih bo 68 odstotkov potovalo v lastni režij.

Med tistimi, ki bodo kupovali počitniške pakete za potovanja v tujino, bo 74 odstotkov takšnih, ki bodo to storili prek spletnih strani potovalnih agencij ali platform, ki združujejo ponudbe organizatorjev potovanj. Nakup jih bo 60 odstotkov plačalo s kartico ali digitalno denarnico.

Spletni nakup počitnic je sicer najbolj priljubljen na Hrvaškem. Za to možnost se namreč odloči 78 odstotkov tamkajšnjih strank turističnih agencij, na Slovaškem 76 odstotkov, v Sloveniji pa 74 odstotkov.

Raziskava je tudi pokazala, da bo 74 odstotkov vprašanih v Sloveniji za plačevanje na potovanjih v največji meri uporabljalo plačilno kartico, pametni telefon ali uro. Med prednostmi digitalnega plačevanja je 58 odstotkov anketiranih izpostavilo priročnost, 53 odstotkov varnost, 52 odstotkov pa hitrost. S karticami največ plačujejo v restavracijah, živilskih trgovinah, muzejih, zabaviščnih parkih in pri uporabi javnega potniškega prometa.