Kot je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra, bosta predvidoma do 26. junija na razcepu Dragučova pri Mariboru zaprta krak iz smeri Šentilja proti Murski Soboti in krak iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani. Obvoz iz smeri Šentilja proti Murski Soboti je preko priključka Maribor center (Ptujska), iz smeri Murske Sobote proti Ljubljani pa preko rondoja Pesnica.

Na Policijski upravi Kranj so ob napovedanem gostem prometu ta konec tedna predvsem opozorili na možnost zastojev na gorenjski avtocesti in na cestah proti in v turistično-izletniških krajih.

Ob tem so vnovič spomnili na nasvete vsem udeležencem v prometu. Pomembno je, da vozniki zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, da vozijo strpno in previdno, še posebej na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela. Prav tako naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa in upoštevajo, da zaradi možnih zastojev ali stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.

S seboj na pot naj udeleženci prometa vedno vzamejo zadostno količino tekočine, mobilni telefon naj ostane v mirovanju, vozniki naj vozijo trezni. Prav tako na policisti vnovič opozarjajo, da naj potniki v vozilu v stoječi koloni ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Obračanje vozil in vožnja v obratni smeri sta prepovedana, vozniki pa naj poskrbijo za vzpostavitev reševalnega pasu na avtocesti.

Za vse udeležence v prometu je pomembno, da upoštevajo navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov in podobno, ažurne informacije o stanju v prometu pa lahko spremljajo na spletnem naslovu Prometno-informacijskega centra za državne ceste.