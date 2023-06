Ruske vladne sile so poostrile varnost v Moskvi in v Rostovu na Donu, ki je sedež ruskega poveljstva za jug države in od koder nadzirajo vojno v Ukrajini. Tamkajšnji guverner je prebivalce pozval, naj ostanejo v zaprtih prostorih.

V zgodnjih jutranjih urah je Prigožin zatrdil, da so njegove sile iz Ukrajine že vstopile v Rusijo in dosegle Rostov. Kasneje je objavil posnetek, na katerem trdi, da je znotraj vojaškega štaba in da njegove sile nadzorujejo vse vojaške objekte v mesti, vključno z letališčem.

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Pri tem po njegovih besedah niso naletele na odpor s strani vpoklicanih mladih ruskih vojakov. Dejal je, da se njegove sile proti otrokom ne bodo borile, vendar pa jih nihče ne bo zaustavil in bodo šli naprej vse do konca.

V drugem posnetku, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, napoveduje blokado mesta in premik naprej proti Moskvi, če se ne Šojgu in načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov ne bosta srečala z njim.

Pred tem je zatrdil, da je Gerasimov ukazal zračne napade na Wagnerjeve enote, ki naj bi sestrelile ruski vojaški helikopter. Že v petek je Prigožin, ki že dlje časa kritizira rusko vojsko, izjavil, da bodo njegove sile kaznovale Šojguja in pozval rusko vojsko, naj se ne upira.

Nacionalni protiteroristični odbor Rusije je medtem Prigožina obtožil, da poziva k oboroženemu uporu, zaradi česar mu grozi do 20 let zapora. Ruska varnostna služba FSB je pozvala plačance Wagnerja, naj aretirajo Prigožina in naj ne sledijo njegovim kriminalnim ukazom.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov je sporočil, da je predsednik Putin obveščen o dogajanju in da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi.

Tiskovni predstavnik ameriškega cveta za nacionalno varnost Adam Hodge je sporočil, da Washington zadeve spremlja in se namerava o tem posvetovati z zavezniki.