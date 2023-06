Za več športa in digitalnih veščin v osnovnošolskih predmetnikih

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so pripravili razpravo o predmetniku osnovne šole za obdobje 2023–2033. Pedagoški strokovnjaki so podprli spremembe na več področjih – med drugim pri športni vzgoji, na področju tujih jezikov in pri računalništvu in informatiki. Več podobnih razprav bodo nadaljevali jeseni.