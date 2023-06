V Orleansu je do zdaj zabeležila tri zmage, kot zadnjo je v četrtek zvečer premagala Kubo s 3:1 (-22, 15, 16, 19). Tudi v tej tekmi so slovenski odbojkarji prvi niz začeli slabše, čeprav so bili v polni zasedbi, tudi z Rokom Možičem, ki si je v sredo proti Kanadi v tretjem nizu poškodoval gleženj. Ob boljšem servisu v končnici niza so Kubanci prišli do vodstva z 1:0 v nizih, podobno kot Argentinci v torek, medtem ko so dan pozneje izbranci Gheorgheja Cretuja po zaostanku z 18:20 na koncu le strli odpor kanadskih odbojkarjev.

»V prvem nizu smo se borili sami s sabo, saj nam servis ni stekel, a smo kljub temu večinoma vodili. Na koncu so bili Kubanci boljši na servisu in ta niz dobili,« se je po tekmi uvodnega niza dotaknil slovenski selektor Gheorghe Cretu, ki je v drugem namesto ne dovolj zdravega Roka Možiča v igro poslal Žigo Šterna. Ob boljšem bloku in napadu so slovenski odbojkarji izboljšali še svoj servis, predvsem to velja za kapetana Tineta Urnauta in preostale tri nize zanesljivo dobili.

»Vedeli smo, da imamo kakovost in da lahko v vsakem trenutku obrnemo potek tekme v svojo korist, kar se je tudi zgodilo. Tekma je bila za nas pomembna z različnih vidikov, na eni strani zaradi serij zaporednih servisov, ki so nam uspele od drugega niza naprej, na drugi zato, ker smo po izgubljenem uvodnem nizu mentalno zdržali in vedeli, da lahko osvojimo vse tri točke,« je bil z razpletom četrtkove tekme zadovoljen Romun na slovenski klopi.

Ko je bilo najbolj potrebno, je svojo četo do že šeste letošnje zmage v ligi narodov, z njo so le še korak do zaključnega turnirja, ki bo od 19. do 23. julija v Gdansku, popeljal Tine Urnaut. Z 19 točkami je bil najbolj učinkovit igralec tekme in to ob 76-odstotni uspešnosti v napadu.

»Kubanci so ena najbolj fizično močnih ekip v ligi narodov in to so na trenutke tudi dokazali, vendar smo ostali mirni in to svojo mirnost izkoristili v igri za menjavo in tudi v protinapadih,« je pot do končnega uspeha opisal slovenski Tine Urnaut. Štiri točke manj je proti Kubi dosegel Klemen Čebulj, Žiga Štern se je zaustavil pri 13 točkah, devet točk je k zmagi prispeval Jan Kozamernik, od tega kar šest z blokom, Alen Pajenk je dosegel šest točk, dve Gregor Ropret, eno pa Rok Možič ter Nik Mujanović, za katerega je bila to prva točka v reprezentančnem dresu.

Brazilcev še niso premagali

Dve zmagi manj, vendar tudi tekmo manj ima slovenski današnji nasprotnik v Orleansu, Brazilija, ki je do zdaj v ligi narodov izgubila proti Kubi v Ottawi in v četrtek proti Japonski. Obakrat s 3:2. Brazilci, v Franciji igrajo v nekoliko spremenjen zasedbi, kot so igrali lani na svetovnem prvenstvu, ko so v tekmi za tretje mesto s 3:1 premagali Slovenijo. Namesto korektorja Wallacea De Souze je Alan Souza, v začetni postavi je tudi sprejemalec Honorato, medtem ko so organizator igre in kapetan brazilske reprezentance Bruno Rezende, drugi sprejemalec Ricardo Lucarelli, blokerja Lucas Saatkamp in Gualberto Flavio in libero Thales Hoss igrali že lani.

»Upam, da bomo to mirnost, ki smo jo imeli proti Kubi, ohranili in jo tudi prenesli na tekmo z Brazilijo, ki jo lahko premagamo,« v novo zmago slovenske reprezentance verjame starejši od bratov Štern, Žiga Štern. Tončka, ki je pred dnevi še drugič postal očka, žal zaradi poškodbe v ligi narodov letos zagotovo ne bomo videli.

Slovenija je pred tekmo z Brazilijo – s katero je ob lanski tekmi za tretje mesto na SP igrala še trikrat, pred petimi leti na SP v Italiji ter lani in predlani v ligi narodov in tudi v teh tekmah ostala praznih rok – na tretjem mestu. Pred njo sta brez poraza Japonska, ki ima sedem zmag, in ZDA, ki imajo tako kot Slovenija šest zmag, vendar boljšo razliko v nizih, zmago manj in tekmo manj pa imajo na četrtem mestu Poljaki. V primeru nove zmage bi si slovenski odbojkarji praktično že zagotovili pot v Gdansk.

